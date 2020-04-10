今西半部高溫30度 明起冷氣團接近「先濕涼後乾冷」

今天（10日）各地陽光露臉，溫度也回升。（資料照）

2020-04-10 07:06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（10日）各地陽光露臉，溫度也回升，但明天、後天（11日、12日）鋒面與大陸冷氣團接近，各地轉濕涼後乾冷。

氣象局表示，由於東北季風減弱，今天各地陽光露臉，僅東半部地區偶有局部短暫雨，西半部山區午後有零星短暫陣雨。溫度方面，東半部高溫24度至26度，西半部地區高溫可達26至30度，早晚天氣仍有涼意，各地低溫約17至21度。

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氣象局預估，週六、週日隨著鋒面及大陸冷氣團接近，各地天氣將先轉濕涼再轉為乾冷，週六下午起至週日上半天鋒面逐漸通過，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。週日隨著鋒面通過緊接著大陸冷氣團南下影響，中部以北及宜花天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

下週一、下週二（13日、14日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部地區持續整天偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，各地大致為晴到多雲的天氣，僅東半部偶有零星短暫雨。

空氣品質方面，10日北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 - 25 19 - 30 22 - 28 19 - 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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