04/10 各報重點新聞一覽

世界衛生組織秘書長譚德塞昨抹黑台灣對他人身攻擊及種族歧視，蔡英文總統表達強烈的抗議。（取自推特）

2020-04-10 07:07:15

自由時報

總統反擊譚德塞：台灣比誰都知被歧視滋味

世界衛生組織秘書長譚德塞昨面對國際批評他處理疫情不當時，情緒激動反控台灣對他人身攻擊及種族歧視。這番言論引發台灣朝解各界譴責撻伐，蔡英文總統透過臉書親自回應說，對於台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，她表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，「我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」

詳見總統反擊譚德塞：台灣比誰都知被歧視滋味。

請繼續往下閱讀...

紅牌J小姐 有症狀還被帶出場// 全台酒店、舞廳即起停業

前晚驚傳一起確診病例是一名北市的酒店女公關Ｊ小姐，有症狀後還到酒店上班，曾與眾多酒客接觸，還有出場紀錄；中央流行疫情指揮中心昨雖未證實其身分，但坦言調查發現其對行蹤確有「難言之隱」，並隨即宣布，全國酒店和舞廳立即「停止營業」。

詳見紅牌J小姐 有症狀還被帶出場// 全台酒店、舞廳即起停業。

水利會資產 設17個基金接納

農田水利會會長改為官派曾引發重大關注，因應農田水利會十月一日將改制為公務機關，行政院長蘇貞昌昨主持院會拍板「農田水利法草案」，全台十七個農田水利會的資產，未來將成立十七個作業基金接納，不受國產法的規範。基於改制時程緊急，農委會盼立法院本會期優先推動這項立法，強調「這不是充公」，未來其他單位想要撥用水利會土地，也要有償撥用。

詳見水利會資產 設17個基金接納。

聯合報

女公關染疫 全台酒店、舞廳停業

昨新增一例本土確診者（案三八○），為廿多歲、台師大男學生，與確診者案三二二為同宿舍室友，屬於無症狀感染者。由於台師大已有兩名確定個案，依照指揮中心停課要點，必須全校停課，成為我國第一所因新冠肺炎而停課兩周的大學院校。

詳見女公關染疫 全台酒店、舞廳停業。

譚德塞罵台灣3分鐘 府院駁斥 外交部要求道歉

世界衛生組織秘書長譚德塞八日在日內瓦總部的記者會，提到他在抗疫期間遭受「種族主義字眼辱罵」，他特別點名台灣的網路對他謾罵已持續數月，台灣外交部非但不切割，還加入攻擊，一連罵了三分多鐘。

詳見譚德塞罵台灣3分鐘 府院駁斥 外交部要求道歉。

中國時報

世衛祕書長嗆台種族歧視 府院抗議 蔡出招 邀譚德塞訪台

世衛組織（WHO）祕書長譚德塞指控台灣種族歧視、對他人身攻擊，府院昨天除表達強烈抗議外，蔡英文總統也表示台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味，她反力邀譚德塞到台灣參訪；而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，與其罵台灣，不如多花一點時間向台灣學習。

詳見世衛祕書長嗆台種族歧視 府院抗議 蔡出招 邀譚德塞訪台。

藍委質疑 援外大手筆 罩不住200萬僑胞

繼政府捐歐美國家1千萬片口罩後，外交部發言人歐江安昨天又宣布，台灣將再捐贈第二波600萬片口罩，只是相較政府大手筆外援口罩，大打口罩外交之際，昨卻驚爆僑委會曾向政府提出僑界需近200萬片口罩需求，但政府卻只給了5萬片。對此，國民黨立委昨天質疑，政府對海外僑民提供的口罩反而顯得不足。

詳見藍委質疑 援外大手筆 罩不住200萬僑胞。

基於防疫需要，酒店、舞廳立即停業，圖為中市金錢豹天上人間酒店大門深鎖。（記者張瑞楨翻攝）

行政院長蘇貞昌昨主持院會拍板「農田水利法草案」，全台17個農田水利會的資產，將成立17個作業基金接納，不受國產法的規範。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法