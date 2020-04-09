武漢肺炎》網質疑「蒸口罩會有塑化劑」...釣出超專業網友闢謠

有網友質疑「蒸口罩」可能會產生塑化劑等有毒物質，意外釣出超專業網友闢謠。圖為電鍋乾蒸口罩示意圖。（資料照）

2020-04-09 21:54:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心近日由食藥署示範如何用電鍋「蒸口罩」，方便民眾能在家替口罩消毒、提升口罩重複使用率，卻有網友質疑「蒸口罩」可能會產生塑化劑等有毒物質，意外釣出超專業網友闢謠，詳細解釋「塑膠」與「塑化劑」的不同，「不要看到影就亂開槍」。

食藥署5日示範用電鍋「蒸口罩」，以110度高溫替口罩殺菌，提升口罩的使用次數及佩戴時長後，6日有網友在PTT 發問「蒸口罩有無塑化劑？」並在內文提到，「蒸口罩會否讓口罩的石化材料因高溫產生有毒物質或塑化劑呢？政府敢請SGS背書嗎？」貼文一出，瞬間引起熱議。

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該名網友更在留言處指出，「口罩的原料來自石化，這部份政府應請SGS向國人保證吧」，並表示，歐盟曾在常溫瓶裝水中驗出微量塑料的新聞，塑膠經高溫加熱怎麼可能沒有熔出塑化劑。

許多網友看到後紛紛開始對蒸口罩產生疑慮，「不織布的纖維原料常含聚丙烯（PP）」、「聚丙烯就是塑膠產品的原料」，不過也有網友指出「先分清楚不同塑膠的差別和適用溫度再來發文跟留言」，有人更直接指責原PO想亂帶風向。

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」也在今（9）日分享一名超專業網友的臉書PO文，文中提到，「不是所有塑膠都需要加塑化劑（Plasticizer）」，「塑化劑」能讓物質擁有塑膠的特性，除了加在塑膠裡面，還會加在混凝土或石膏等物質中，但需要加塑化劑的塑膠通常只有聚氯乙烯（PVC）以及壓克力（PMMA）的塗料，但一般泛用聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚對苯二甲酸乙二酯（PET）都無需再額外加入塑化劑。

該名網友也強調，「塑膠」跟「塑化劑」是2種東西，「不要看到影就亂開槍，塑化劑是要另外加進去的，如果本身沒加，熱到融化也不會釋出塑化劑」，且 口罩內層的不織布是耐熱120度的「聚丙烯」，市面上能微波的塑膠便當盒材料就是聚丙烯，聚丙烯除了能做不織布、微波便當盒，也是透明膠帶的材料，雖物性不同，但3種物品製程都沒有添加塑化劑。

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