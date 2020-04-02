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    衛武營臉書 明晚接力聯演《音樂的奉獻》

    在疫情非常時期，雖不能聚眾演出，但臉書網路直播成了另一種方式。圖為衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。（衛武營國家藝術文化中心提供）

    在疫情非常時期，雖不能聚眾演出，但臉書網路直播成了另一種方式。圖為衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。（衛武營國家藝術文化中心提供）

    2020-04-02 23:30:40

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬以「音樂之父」巴赫經典作品《音樂的奉獻》為主題，發起「衛武營接力聯演《音樂的奉獻》」，將於明晚7時30分於衛武營臉書演出旋律，點名邀請5名音樂家接力參與，透過網路連結藝術的表演與欣賞，帶給社會力量，療癒並鼓舞人心。

    衛武營受疫情影響，取消4、5月主辦節目，但作為眾人的藝術中心未因此停歇，為凝聚表演藝術的動能，連結眾人的正面能量，總監簡文彬發起「衛武營接力聯演《音樂的奉獻》」，讓藝術表演與觀眾，透過網路彼此陪伴。

    簡文彬表示，《音樂的奉獻》是一種精神，即便受防疫影響，場館營運團隊與許多表演團隊，努力思索為社會做事，對音樂的奉獻熱情不變，是表演藝術界蓄積能量的階段，也是眾人相互支持打氣的時刻。

    簡文彬推出「衛武營接力聯演《音樂的奉獻》」，將音樂溝通、連結與撫慰人心的本質，藉由網路傳達熱情給眾人，他將點名邀請5名音樂家接力，非常期待他們的精采表演。

    值得一提的是，巴赫音樂包含著能令人安定的優雅與秩序，鉅作《音樂的奉獻》看似簡單，其實複雜的對位曲式，有一段20個音符的主題旋律，並從這個主旋律中，發展13首出版的樂曲。

    衛武營表示，被邀請參加接力的音樂家，可選擇要演奏出版的樂曲，或是用主題旋律即興創作，表演形式與人數不限，拍攝影片上傳至臉書個人網頁，再點名其他音樂家一起演出。

    衛武營指出，音樂家藉由主題各自詮釋，透過數位科技串聯，雖然不在舞台上一起演出，觀眾欣賞表演突破空間與時間的限制，演出形式與內容有了多樣的可能，更是大家接力聯演的共同作品。

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