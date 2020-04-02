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    中壢銀河水岸亮點 寬闊人行道配吸睛座椅

    中壢區六和路新設花草繽紛的造型座椅，十足吸睛。（記者李容萍攝）

    中壢區六和路新設花草繽紛的造型座椅，十足吸睛。（記者李容萍攝）

    2020-04-02 22:08:28

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府工務局養護工程處辦理「銀河水岸亮點計畫工程」，以中壢區銀河廣場為中心，透過道路與人行道整體規劃，去年3月開工，預計今年7月完工，目前約8成人行道完工並開放民眾通行，退縮人行空間鋪面改善由各社區提供意見和挑選配色，讓市容景觀升級，推輪椅、娃娃車不卡卡，還設置10個造型座椅，其中，設於六和路色彩繽紛的花草座椅甫亮相就吸引網美拍照、打卡。

    預計今年7月完工

    市府為保障行人停等空間，消除大型車輛內輪差造成民眾危險，在工程範圍的人行道路口共設置人行道島頭80處，改善人行道樹穴植栽120處並種植喬木，符合既有道路養護整建及綠色生態路網建置，預計可降低38.5公斤的二氧化碳排放及降低地面溫度3至4度，帶來綠意盎然氛圍，另設共桿71座，減少都市桿件林立的繁亂感。

    桃園市長鄭文燦、中壢區長吳宏國、市議員彭俊豪等人2日現勘銀河水岸亮點計畫工程，肯定新增人行道島頭讓行人走的更安全；中壢區金華里長謝岩介也說，多數里民都滿意改善後、更友善的人行空間，對於六和路嶄新造型座椅，採用簡約線條的座椅家具設計，配合周圍綠化植栽，覺得有趣又有藝思。

    養護工程處表示，這一工程串聯周邊SOGO百貨、機場捷運、國民運動中心、中壢藝術館、公園、圖書館、六和商圈、中平商圈、中壢觀光夜市及老街溪等，獲內政部營建署前瞻基礎建設計畫「城鄉建設新興計畫」補助，總工程費2.1億元，改善道路慈惠三街周邊、六和路、新生路、恩德街、復興路、新明路、元化路、中美路、中央東路及中央西路等10條道路，預計打造自行車路網4.5公里及整建4.2公里人行道，期使計畫區居民及消費者生活更便利、友善，基礎生活設施更臻完善。

    「銀河水岸亮點計畫工程」施工區內的社區提供意見，以不同配色改善現有人行空間鋪面。（記者李容萍攝）

    「銀河水岸亮點計畫工程」施工區內的社區提供意見，以不同配色改善現有人行空間鋪面。（記者李容萍攝）

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