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    武漢肺炎》等到雪中炭 桃園市場攤商租金獲減免

    桃園市長鄭文燦等人視察中壢興國市場攤商防疫。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦等人視察中壢興國市場攤商防疫。（記者李容萍攝）

    2020-04-02 21:58:50

    〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎疫情影響產業與消費，桃園市長鄭文燦2日利用清明連假首日視察中壢區興國市場的防疫對策及民眾採買情況時說，市府針對市轄傳統市場推出經濟紓困方案，3、4月份攤商使用費減免20％，5月份加碼減免達50％，並辦理人才培力、市場攤位改造、修繕污水處理系統、入口拱門招牌更新、攤招美化、地坪改善等，待疫情緩和，將由市府經濟發展局辦理標竿市集觀摩等行銷活動，達到紓困目標。

    鄭文燦還說，現在外食族減少，餐廳生意下滑，許多人選擇在家做菜以降低感染風險，但是傳統市場生意還是有受到影響，市府將持續推動防疫政策，兼顧市場安全與市民生活需求，並研議推廣各商圈或餐廳參加外送平台或增加外帶服務，讓商圈跟餐廳維持生計。

    對此，興國市場自治會長魯李仁說，220個攤位，每攤月租金約2000元，市府降租對攤商來說不無小補，政府與民間共體時艱的作法應予肯定。

    經發局長郭裕信表示，市轄20個公有市場共約1500個攤商，經濟部提供每個攤商每週12個口罩，興國市場落實防疫作為，在市場門口設置酒精自主消毒區供民眾消毒，攤商營業均配戴口罩，市場環境、採買車也都消毒，販售熟食的攤商在食物展示區裝設透明罩，減少飛沫傳染風險。

    攤商在營業時間均配戴口罩，並加強市場環境及採買車消毒等。（記者李容萍攝）

    攤商在營業時間均配戴口罩，並加強市場環境及採買車消毒等。（記者李容萍攝）

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