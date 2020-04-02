武漢肺炎》謝謝神父！台灣人報恩 1天內捐300萬助義大利

呂若瑟透過手機與義大利靈醫會總會秘書長視訊。（記者江志雄翻攝）

2020-04-02 21:43:05

［記者江志雄／宜蘭報導］義大利天主教靈醫會神父，60多年前來台設立羅東聖母醫院等醫療機構，早期曾為清寒病患免費看病，現在義大利成了武漢肺炎重災區，亟待援助之際，羅東聖母醫院募款中心一天收到300多萬元愛心捐款，神父呂若瑟今天透過視訊，向義大利靈醫會總會轉達台灣人感恩圖報的暖流。

羅東聖母醫院 義大利神父60年前興建

前衛生署長楊志良為感謝義大利神父對台灣無私奉獻，取得台灣區天主教靈醫會會長呂若瑟同意後，在私人LINE群組發起「捐贈防疫物資到義大利靈醫會」，有些人昨天輾轉獲知此事，卻查無公開資訊，因適逢4月1日愚人節，擔心是假訊息，紛紛打電話到羅東聖母醫院求證。

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院方回覆確有此事，昨天傍晚決定代收捐款，日後再購買防疫物資，送交義大利靈醫會總會統籌，作為當地醫療之需，消息曝光後，許多台灣人為了報恩，紛紛捐款相助，短短一天就收到300多萬元善款。

義大利靈醫會總會秘書長大受感動

呂若瑟今天下午與義大利靈醫會總會秘書長FR. GIANFRCO LUNARDON視訊，告訴他台灣人的愛心，日後會運用善款購買防疫物資跨海相助，秘書長聽了之後大受感動。

曾任羅東聖母醫院副院長的傅立吉神父，2年前才返回義大利故鄉服務，恰巧碰上這波重大疫情，他傳送義大利北部某城鎮畫面，昔日熱鬧街頭，現在空無日人，對此感慨萬千。

台灣人兵分多路幫助義大利，經過FR. GIANFRCO LUNARDON、傅立吉等人轉達，讓義大利人民知道千里之外的台灣人，正在捐款幫他們對抗疫情。

義大利靈醫會總會秘書長，對台灣人雪中送炭相當感動。（圖由天主教靈醫會提供）

呂若瑟神父向義大利故鄉轉達台灣人感恩圖報的暖流。（記者江志雄翻攝）

義大利北部一處城鎮，原本人聲鼎沸，疫情發生後，街道上空無一人。（圖由天主教靈醫會提供）

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