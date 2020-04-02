天氣不穩定！週五稍回溫 北部東北部持續有陣雨

明天全台溫度些微回升，但由於台灣上空水氣仍多，天氣較不穩定，建議民眾出門記得備妥雨具。（資料照）

2020-04-02 22:21:14

〔即時新聞／綜合報導〕明（3）日隨著東北季風減弱，全台溫度些微回升，不過受到華南雲雨區東移影響，北部、東北部地區全天仍有降雨機會，其他區域也可能有零星降雨，建議民眾出門記得備妥雨具。

中央氣象局預報，今晚至明天受到一波波華南雲雨區東移影響，全台天氣不穩定，北部、東北部地區及中南部山區有陣雨甚至雷雨，其他地區降雨較零星。

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週末兩天受東北季風增強、華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣稍轉涼；華南雲雨區一波波東移導致水氣增加，中部以北及東北部地區有短暫陣雨甚至雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有短暫陣雨，提醒民眾近幾天出門務必要記得攜帶雨具。

天氣風險公司表示，明天全台各地氣溫雖皆回升1至2度左右，但台灣上空水氣仍多，天氣較不穩定，北部及東北部全天仍有降雨機會，中南部與東南部雲量多，有機會偶飄小雨。目前看來，華南水氣將影響整個清明連假，北部、東北部每天都有降雨機會，中南部與東南部多雲偶有小飄雨可能性。

溫度方面，明天隨著東北季風減弱，各地白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫約23至25度，中南部可達27至30度，各地清晨低溫約17至20度，早晚仍較涼，中南部日夜溫差較大，提醒早出晚歸的朋友留意氣溫變化適時增減衣物。

紫外線方面，明天除了基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣以及金門縣為「中量級」；其餘地區則為「高量級」。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及離島為「普通」等級。

另外，明天在馬祖、金門有局部低雲或霧影響能見度，有交通往返需求的民眾需留意航班資訊；基隆北海岸並有突發性大浪發生的潛勢，提醒民眾進行海邊活動時需注意自身安全。

溫度方面，明天隨著東北季風減弱，各地白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫約23至25度，中南部可達27至30度，各地清晨低溫約17至20度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣以及金門縣為「中量級」；其餘地區則為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及離島為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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