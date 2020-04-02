台中肉品市場遷建 莊競程籲盧秀燕兌現承諾

立委莊競程指肉品市場遷建刻不不容緩，呼籲盧秀燕兌現6月宣佈搬遷位址會。（記者蔡淑媛攝）

2020-04-02 19:23:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區肉品市場遷建問題延宕多年，市長盧秀燕會在6月宣布搬遷位址，立委莊競程舉行搬遷進度說明會表示，肉品市場設備老舊已不符合目前北區都市發展規劃與環境標準的需求，希望盧市長兌現承諾，否則要求環保署建立異味監測機制裁罰，也不排除前往抗議。

莊競程與市議員曾朝榮、蔡耀頡邀市府相關局處參加肉品市場進度說明會，莊競程表示，有40年歷史的台中市肉品市場，製造噪音與臭氣污染環境衛生，嚴重影響建成、建德、錦洲、錦村、錦祥及金華6個里，約2萬5千多位居民生活品質，甚至是豬隻運載車途經的太平與北屯區，居民多次陳情抗議，要求遷建，但歷經胡志強、林佳龍市長，遷建遙遙無期，引起居民不滿。

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肉品市場設備老舊，透過設備改善效果相當有限，市議員曾朝榮、蔡耀頡指出，有關肉品市場遷建案，早在林佳龍市長時代就已經完成選址規劃遷至烏日區，現址都市計畫已變更使用分區，但盧秀燕新上任就將遷建烏日案打了回票，去年4月宣布今年6月完成選址。

曾朝榮說，盧市長對烏日鄉親說肉品市場不會設在烏日，卻對北區鄉親說，一定遷，他質疑為何市長換人，遷建案就沒進度，難道盧市府在呼攏民眾；建德里長鄭凱鶴認為，肉品市場已成為地方公害，希望議員要求市府編列相關預算經費，補助周遭各里，建議遷建前市府應購置空氣清淨機給周邊住戶每戶1台，減少居家環境的生活干擾。

農業局表示，民眾關心的肉品市場遷址，市府謹慎評估各項要素，需經過多次開會，凝聚地方共識，預計今年年中左右，選擇適當時機公布選址。肉品市場遷址的評估考量，需符合民意需求、降低環境影響，依法令維持批發功能等，因此選址需要謹慎評估。此外，市府推動肉品公司轉型規劃，增加營業項目，以達到觀光、肉品製作與消費採購等，符合現代化批發市場的需求。

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