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台南清明連假封塔首日「淨空」奏效 祭祀人潮較往年少8成

今天清明連假首日，祭祀人潮比往年少很多。（記者洪瑞琴攝）

今天清明連假首日，祭祀人潮比往年少很多。（記者洪瑞琴攝）

2020-04-02 17:35:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應武漢肺炎防疫，南市提早宣導公立納骨塔全面「封塔」禁止進入，並呼籲民眾提前掃墓或延後，今天（2日）是清明連假首日，果然「淨空」奏效，祭祀人潮比往年減少8成左右，不過，清明掃墓高峰期是在4日，市府防疫仍不敢輕忽。

南市民政局說，以南市公立納骨塔安置先人數量較多前3名分別為永康納骨塔、安定納骨塔及南區崇孝塔，往年祭祀人潮相當密集且供桌擺滿祭品，今年因武漢肺炎疫情氛圍影響，加上大力宣導提早或延後分流祭祖人潮，大致上，今天祭祀民眾比往年這時候減少約8成左右。

此外，為了彌補民眾無法進塔看祖先，南市首創「臨時神主牌」形式，提供文疏服務，讓民眾擺在紙錢祭品上，也可以對著先人牌位上香祭拜，撫慰家屬對先人的思念及無法進入塔內膜拜的遺憾。

南市民政局說，清明防疫措施並不是禁止來祭祖， 而是要確保防疫安，避免非特定對象群聚發生感染風險，3月初剛宣布「封塔」禁令時，當時國內確診人數40多例，部分民眾認為疫情不嚴重不該限制追思祭祖權益，民政局及區公所納骨（塔）堂也接到不少抱怨電話及陳情， 但隨著國人返台確診個案與日俱增及宣導說明，大多數民眾能接受及配合人潮分流措施。

不過，民政局也表示，依往年經驗，清明掃墓高峰期是在4日，目前武漢肺炎疫情尚未趨緩，這波清明連假人潮「防疫關鍵期」仍不可掉以輕心，呼籲民眾配合祭祖時間分流避免群聚。

今天清明連假首日，台南崇孝塔祭祀人潮比往年減少8成左右。（記者洪瑞琴攝）

今天清明連假首日，台南崇孝塔祭祀人潮比往年減少8成左右。（記者洪瑞琴攝）

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