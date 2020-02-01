太保福濟宮不只有國寶彩繪 「鴛鴦土」土地公更罕見

福濟宮內的土地公神像是收集鴛鴦土（泥壺蜂築巢的土）塑成，採如意坐姿（一腳伸直，一腳彎曲）更是罕見。（記者林宜樟攝）

2020-02-01 23:18:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市福濟宮主祀七星娘娘，廟方重視藝術文化保存，設有文物館，保存清代至今的宗教、先人文物，而廟裡的彩繪由潘麗水繪製，石版畫則由蔡草如落筆，同一廟宇中有兩位國寶級大師作品，保存良好完整，土地公神像則是收集「鴛鴦土」（泥壺蜂築巢的土）塑成，更是罕見，讓文史工作者讚歎不已。

福濟宮廟方記載，300多年前當地先人在太保此地奉祀七星娘娘，清代台灣官位最高的官員王得祿也在此地出生，宮內還收藏王得祿於清代嘉慶18年（1813年）因擴建宅府，捐資興建廟宇，贈獻給廟方的「莫能名焉」匾額。

請繼續往下閱讀...

廟宇歷經重建、整修，1976年遷建現址，經2年興建後完工至今，當時請名畫師潘麗水繪製門神及廟內橫梁、牆壁各式彩繪，廟內的石版畫由蔡草如所繪，再由台南麻豆石材師傅雕刻而成；太保市公所與逗陣社會企業舉辦「太保玩嘉小旅行」，許多民眾到訪參觀，對廟宇保存良好的宗教藝術都感收穫良多。

潘麗水是台南市出身的知名廟宇畫師，1995年過世，是第一位獲得教育部民族藝師薪傳獎的民間彩繪師；蔡草如是台南市國寶級藝術家，2007年過世，台南市文化資產管理處去年開始為他進行作品調查及作品數位典藏。

朴子日新文化協會理事長陳俊哲說，一般廟宇中有潘麗水或蔡草如一位國寶大師的作品就已珍貴，太保福濟宮潘麗水繪製的門神彩繪，鬍鬚細細分明、服飾流動飄逸，畫技讓信眾走動時仍感覺到門神在注視；蔡草如的石版畫融合傳統技藝與藝術創作，具有人文素養，值得細細品味，大師作品各有特色，值得藝術文化愛好者前來欣賞。

太保福濟宮主委馬永調說，廟宇珍藏許多文物，木雕的藥籤筒於咸豐4年製成，已有160多年歷史；採如意坐姿（一腳伸直，一腳彎曲）的土地公神像則是收集鴛鴦土（泥壺蜂築巢的土）塑成，都難得一見。廟方的文物館還收藏各式清代至今的廟會慶典用具，希望能讓參訪的民眾深刻瞭解當地歷史。

福濟宮內的彩繪是國寶大師潘麗水所繪。（記者林宜樟攝）

王得祿贈給福濟宮的匾額，廟內門神則是國寶大師潘麗水所繪製。（記者林宜樟攝）

王得祿贈給福濟宮的匾額。（記者林宜樟攝）

福濟宮木雕的藥籤筒於咸豐四年製成，已有160多年歷史。（記者林宜樟攝）

福濟宮主委馬永調說，廟內的石版畫由國寶大師蔡草如落筆。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法