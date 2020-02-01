為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

太保福濟宮不只有國寶彩繪 「鴛鴦土」土地公更罕見

福濟宮內的土地公神像是收集鴛鴦土（泥壺蜂築巢的土）塑成，採如意坐姿（一腳伸直，一腳彎曲）更是罕見。（記者林宜樟攝）

福濟宮內的土地公神像是收集鴛鴦土（泥壺蜂築巢的土）塑成，採如意坐姿（一腳伸直，一腳彎曲）更是罕見。（記者林宜樟攝）

2020-02-01 23:18:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市福濟宮主祀七星娘娘，廟方重視藝術文化保存，設有文物館，保存清代至今的宗教、先人文物，而廟裡的彩繪由潘麗水繪製，石版畫則由蔡草如落筆，同一廟宇中有兩位國寶級大師作品，保存良好完整，土地公神像則是收集「鴛鴦土」（泥壺蜂築巢的土）塑成，更是罕見，讓文史工作者讚歎不已。

福濟宮廟方記載，300多年前當地先人在太保此地奉祀七星娘娘，清代台灣官位最高的官員王得祿也在此地出生，宮內還收藏王得祿於清代嘉慶18年（1813年）因擴建宅府，捐資興建廟宇，贈獻給廟方的「莫能名焉」匾額。

廟宇歷經重建、整修，1976年遷建現址，經2年興建後完工至今，當時請名畫師潘麗水繪製門神及廟內橫梁、牆壁各式彩繪，廟內的石版畫由蔡草如所繪，再由台南麻豆石材師傅雕刻而成；太保市公所與逗陣社會企業舉辦「太保玩嘉小旅行」，許多民眾到訪參觀，對廟宇保存良好的宗教藝術都感收穫良多。

潘麗水是台南市出身的知名廟宇畫師，1995年過世，是第一位獲得教育部民族藝師薪傳獎的民間彩繪師；蔡草如是台南市國寶級藝術家，2007年過世，台南市文化資產管理處去年開始為他進行作品調查及作品數位典藏。

朴子日新文化協會理事長陳俊哲說，一般廟宇中有潘麗水或蔡草如一位國寶大師的作品就已珍貴，太保福濟宮潘麗水繪製的門神彩繪，鬍鬚細細分明、服飾流動飄逸，畫技讓信眾走動時仍感覺到門神在注視；蔡草如的石版畫融合傳統技藝與藝術創作，具有人文素養，值得細細品味，大師作品各有特色，值得藝術文化愛好者前來欣賞。

太保福濟宮主委馬永調說，廟宇珍藏許多文物，木雕的藥籤筒於咸豐4年製成，已有160多年歷史；採如意坐姿（一腳伸直，一腳彎曲）的土地公神像則是收集鴛鴦土（泥壺蜂築巢的土）塑成，都難得一見。廟方的文物館還收藏各式清代至今的廟會慶典用具，希望能讓參訪的民眾深刻瞭解當地歷史。

福濟宮內的彩繪是國寶大師潘麗水所繪。（記者林宜樟攝）

福濟宮內的彩繪是國寶大師潘麗水所繪。（記者林宜樟攝）

王得祿贈給福濟宮的匾額，廟內門神則是國寶大師潘麗水所繪製。（記者林宜樟攝）

王得祿贈給福濟宮的匾額，廟內門神則是國寶大師潘麗水所繪製。（記者林宜樟攝）

王得祿贈給福濟宮的匾額。（記者林宜樟攝）

王得祿贈給福濟宮的匾額。（記者林宜樟攝）

福濟宮木雕的藥籤筒於咸豐四年製成，已有160多年歷史。（記者林宜樟攝）

福濟宮木雕的藥籤筒於咸豐四年製成，已有160多年歷史。（記者林宜樟攝）

福濟宮主委馬永調說，廟內的石版畫由國寶大師蔡草如落筆。（記者林宜樟攝）

福濟宮主委馬永調說，廟內的石版畫由國寶大師蔡草如落筆。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
奇！神龕有破洞 土地公鬧脾氣「離家出走」
2019-12-12 20:19

奇！神龕有破洞 土地公鬧脾氣「離家出走」
土地公金爐燒出「神像」？信徒嘖嘖稱奇
2019-09-14 17:26

土地公金爐燒出「神像」？信徒嘖嘖稱奇
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
白河永安宮潘麗水門神作品列古物 盼今年修復完成
2019-02-12 13:03

白河永安宮潘麗水門神作品列古物 盼今年修復完成
彩繪師重畫門神 竟目睹第一代祖師作品寫真
2018-07-16 00:36

彩繪師重畫門神 竟目睹第一代祖師作品寫真
台灣府城隍廟自辦自籌修復 再現潘麗水彩繪門神風華
2018-05-02 17:48

台灣府城隍廟自辦自籌修復 再現潘麗水彩繪門神風華
德化堂木刻藏版登錄古物 見證台南雕版印刷發展
2016-07-25 10:21

德化堂木刻藏版登錄古物 見證台南雕版印刷發展
生活今日熱門
2020-02-01 10:26

武漢肺炎兩百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-02-01 16:21

武漢肺炎》武漢為何大封城？ 最新中國報告揭真相

2020-02-01 13:30

武漢肺炎》別再寄口罩出國！海關2天沒入近9萬片

2020-02-01 20:29

武漢肺炎》林口男子自疑染病「落跑」 人找到了

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播