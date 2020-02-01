武漢肺炎》孩童如何防疫？ 急診醫師提醒2物品要消毒

北京兒童醫院急診科主任王荃提醒，家長應該要對自己的手機與鑰匙進行清潔消毒，因為不少人會把這2樣物品給小孩把玩，這很容易成為防疫的死角。圖為疾管署在桃園機場入境旅客發燒篩檢站旁設置電子看板，提醒自武漢入境民眾多加注意。（記者朱沛雄攝）

2020-02-01 22:53:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續擴大，不少民眾外出都戴上口罩防疫，除了戴口罩能達到防疫效果，有急診科醫師也提醒，手機、鑰匙這2樣每天都會碰到的物品也應該要消毒。

據中國《澎湃新聞》報導，中國國家衛生健康委今（1日）召開記者會，介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕產婦、嬰幼兒和托育機構的健康防護情況。對於家長要如何保護小孩不被武漢肺炎侵襲，北京兒童醫院急診科主任王荃表示，1歲以下小孩不適合、也戴不住口罩，這一方面的小孩要「以被動防護為主」，家長千萬不能對小孩打噴嚏、咳嗽與呼氣。

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王荃指出，吃飯時也要特別注意，家長不能與小孩共用餐具，不要用嘴巴吹涼食物，更不能用嘴餵食物給小孩吃，咬碎食物再給小孩吃更是大忌。他也提醒，家長應該要對自己的手機與鑰匙進行清潔消毒，因為不少人會把這2樣物品給小孩把玩，這很容易成為防疫的死角。

王荃也說，家裡每天應該要定期通風2至3次，每次20至30分鐘，房間要一間一間通風。

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