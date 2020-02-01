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台北國際動漫節第2天 十萬漫迷乖乖戴口罩進場

台北國際動漫節1日在南港展覽館二館舉行，吸引許多漫迷入場，主辦單位加強防疫措施，要求民眾戴口罩。（記者方賓照攝）

台北國際動漫節1日在南港展覽館二館舉行，吸引許多漫迷入場，主辦單位加強防疫措施，要求民眾戴口罩。（記者方賓照攝）

2020-02-01 18:48:54

〔記者林曉雲／台北報導〕第8屆「台北國際動漫節」今開展第2天，主辦單位統計，參觀人潮為10萬2千人，兩天總計參觀人潮為18萬1千人，漫迷們即使戴口罩入場也不忘扮coser，也有漫迷在塗鴉牆上畫入口罩，吸睛又傳神。

明天週日開展進入第3天，主辦單位表示，粉絲們將可見到最愛的漫畫家老師，並有琳瑯滿目的周邊商品、優惠及滿額贈品等，各家出版公司均全力以赴，不負漫迷逛展的樂趣。

A舞台明天登場的是【東立】《名著少女》、《記憶的怪物》、《霹靂英雄戰紀 羅網乾坤》漫畫家-D51老師、MAE老師、雅紳老師原創發表會；【長鴻】邀請《和社長那個啊♡》漫畫家-佐佐木柚奈老師舉行簽名會，這次動漫節推出《和社長那個啊♡》第13集中文版首賣單行本。

【亞細通】舉辦知多娘Live表演，喜愛知多娘的鐵粉們，不要錯過了手舞足蹈一番；【東立】邀請《深夜的戀愛同盟 DEEP》漫畫家みちのくアタミ老師舉辦首場海外簽名會，於插畫網站「Pixiv」連載原創漫畫而被出版社編輯挖掘，並在2015年以《腐男子高校生活》商業出道，之後此作被改編成動畫，因而奠定了他的知名度，畫風相當美型與精緻，筆下角色具男子氣慨卻不失性感，是作品各方面都很成熟的漫畫家。

B舞台明天則有【青文】邀請擅長各種情節、故事表現幅度寬廣的《發現美好戀情RE》作者ひなこ老師來台舉辦簽名會；【三日月】邀請《夜鴉事典》作者碰碰俺爺及《迷途之羊》作者微混吃等死老師舉行二場簽名會；【長鴻】邀請原創小說《百能高中》系列小說家 - 草子信、瀝青及繪師-Hibiki-響、子葉Zye老師舉辦聯合簽名會等等。

台北國際動漫節1日在南港展覽館二館舉行，吸引許多漫迷入場，主辦單位加強防疫措施，要求民眾戴口罩。（記者方賓照攝）

台北國際動漫節1日在南港展覽館二館舉行，吸引許多漫迷入場，主辦單位加強防疫措施，要求民眾戴口罩。（記者方賓照攝）

台北國際動漫節1日在南港展覽館二館舉行，吸引許多漫迷入場，主辦單位加強防疫措施，要求民眾戴口罩。（記者方賓照攝）

台北國際動漫節1日在南港展覽館二館舉行，吸引許多漫迷入場，主辦單位加強防疫措施，要求民眾戴口罩。（記者方賓照攝）

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