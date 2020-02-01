超另類保平安！ 「棺木屑、孝服花包」避邪趨煞

特殊「花包」用來避邪趨煞，傳承至今近80年。（記者邱芷柔攝）

2020-02-01 16:42:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕棺木、麻衣孝服通常被認為是不吉利的象徵，但屏東內埔鄉豐田村福善堂，有個緣起於日治時代的特殊習俗，廟方會把撿骨後的棺木屑、孝服屑摻入客家人用來祭祀的盤花製成「花包」，送給信徒用來避邪趨煞，傳承至今近80年。

福善堂志工說，福善堂的「花包」是第1屆堂主傅添榮所創，日治時代醫藥缺乏，當時堂主組織草藥隊，早年福善堂提供民眾求醫，後來醫師法施行，福善堂不再讓人求醫，但仍保留「花包」送人避邪、淨身的習俗。

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盤花是客家人就地取材自製的祭祀供品，象徵客家人克勤克儉的精神，供神後的盤花，曬乾後就成為福善堂的花包主要材料，另外還要加入碎布、麻衣孝服、棺木屑、鹽、米、細沙、抹草、蓖麻、黃壩梨葉等資材。

福善堂的花包只送不賣，廟方常送到缺貨，信眾通常會將花包放入澡池沐浴，不少地方鄉親出國前還會特地到廟裡要花包帶出門，但廟方製作花包的志工越來越高齡，這項特殊習俗也面臨消逝。

屏東縣政府客家事務處長陳麗萍說，為了傳承客家人惜物愛物與敬天崇地的文化精神，特別媒合廟方與地方小學開辦花包製作課程，豐田國小與福善堂合作，並將較難取得的素材，棺木、麻衣等改成孩子們的祝福，核心精神不變，讓地方文化得以傳承。

客務處也說，今年六堆祈福尖炮城活動將於元宵節2月8日及2月9日，在屏東縣立運動公園連續兩天舉辦，屆時也將有學生們製作的花包供民眾索取。

為了傳承客家人惜物愛物與敬天崇地的文化精神，福善堂與豐田國小 合作開辦花包製作課程。（記者邱芷柔攝）

福善堂志工指導學生製作花包。（記者邱芷柔攝）

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