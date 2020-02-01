武漢肺炎》超商自行進貨口罩一個8元不限量 吸引民眾搶購

豐原火車站的全家便利超商自行進貨口罩，一個賣8元，吸引民眾搶購。（記者歐素美攝）

2020-02-01 13:41:25

〔記者歐素美／台中報導〕武漢肺炎疫情升高，民眾買不到口罩，政府統一徵購、調控及統一售價6元，民眾到超商購買還是常搶不到貨，豐原火車站全家便利超商今不限量販售自行進貨的口罩，每個賣8元，吸引民眾排隊搶購；台中市消保官主任康馨壬表示，非政府配售的並未統一價格，8元還算合理。

武漢肺炎疫情升高，民眾買不到口罩沒有安全感，為了讓民眾能夠持續買到口罩，避免供需失衡、哄抬價格，政府採取統一徵購、統一調控、統一售價因應，至2月15日前每天徵購量約400萬片，扣除醫療、防疫公務及藥妝、藥局、醫材通路，其餘200萬片釋出給四大超商，每人每次限買最多3片，每片6元。

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但民眾今天到超商，許多業者還是表示早就售完。不過，豐原火車站的全家便利超商業者表示，政府配售的口罩已賣完，但自行進貨的口罩，每個8元，且不限量，吸引大批民眾排路隊搶購，有人一次購買50個或100個，還有人幫忙親友一起買，一次買了400個。民眾也質疑這樣是否涉及哄抬價格或囤積？

台中市消保官主任康馨壬表示，除了政府配售的規定每片6元，其餘口罩並未規定價格，哄抬物價要看業者的量或存貨有多少？業者一個賣8元還算合理，還有民眾檢舉有人一片賣10多元，但數量不多，如果價格超過8元，市府就要查。

民眾在豐原火車站的全家便利超商排隊搶購口罩。（記者歐素美攝）

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