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春天一起去賞花 新北觀旅局推漫遊山林四套裝行程

坪林的金瓜寮蕨類步道。（新北市觀光旅遊局提供）

坪林的金瓜寮蕨類步道。（新北市觀光旅遊局提供）

2020-02-01 13:02:39

〔記者邱書昱／新北報導〕春天腳步漸漸到來，新北市觀光旅遊局結合旅行業者推出賞花、深山秘境的套裝行程，走訪坪林、瑞芳、汐止及石門等地，推廣優惠價從700元到1300元，遊程從2月3日下午2點開放報名，一起漫遊在春暖花開的山林間。

新北市觀光旅遊局長張其強表示，這次與「那米哥旅行社」共同規劃四條春日小旅行，推出低碳賞花遊程700元、郊山賞花遊程1000元、及深山秘境遊程1300元，共三種優惠價。

張其強介紹，四條遊程包含「坪林金瓜寮蕨類步道」安排沿著金瓜寮溪岸欣賞溪流景觀與蕨類生態，結合坪林櫻花林與茶鄉風情，走進坪林的春日風景，而「石門青山瀑布步道、尖山湖步道」則是帶著遊客前往隱身北海岸的青山瀑布，跟著在地人的腳步，尋訪嵩山秘境。

另外，張其強也說，「瑞芳三貂嶺瀑布步道」，安排三貂嶺瀑布步道健走，趁著桐花時節前來還能欣賞紛飛美景。「汐止翠湖步道、金龍湖」則是深入探索汐止夢想社區週邊的自然生態，若在桐花綻放的四月，就能漫步於翠湖與金龍湖湖畔欣賞白皚皚花朵搖曳山間。

張其強表示，套裝行程從2月3日下午2點開放報名，名額有限，可以至新北市觀光旅遊網查詢。

瑞芳的三貂嶺瀑布步道。（新北市觀光旅遊局提供）

瑞芳的三貂嶺瀑布步道。（新北市觀光旅遊局提供）

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