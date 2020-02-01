竹東生命紀念館小年夜休館惹議 公所急開放且允調整

新竹縣竹東生命紀念館在除夕前一天沒開放，不少想入館祭拜先人的民眾一度不得其門而入，後來鎮公所緊急開放。（新竹縣議員郭遠彰提供）

2020-02-01 12:09:36

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣議員郭遠彰表示，有民眾要在除夕前一天到竹東生命紀念館祭拜先人，但竟沒開放，他接獲陳情後趕到現場協調，鎮公所才緊急開放；鎮公所表示，原公告春節期間不開放，後來緊急派員開館並至除夕當天，明年起會依民俗調整開放時間。

郭遠彰說，去年開始營運的竹東生命紀念館有納骨塔位，元月23日那天約有10幾個民眾想入館祭拜先人，但沒想到紀念館鐵門拉下來沒開，已經準備好三牲香燭、鮮花素果的他們為此氣敗急壞，他接獲陳情後趕到現場，聯繫竹東鎮公所得到的答案是今年春節從除夕前一天開始放假，所以沒有開放，他請鎮公所考量民俗協助緊急開放。

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鎮公所表示，根據新竹縣竹東鎮生命紀念館使用管理自治條例第17條規定，開放時間為每日上午8點至下午5點，除春節休館外，其餘全年無休，非開放時間應經許可始得進入；接獲陳情後，已經緊急開放供民眾入館祭拜先人，而且隔天除夕也有開放。

鎮公所也強調，明年會考量不同民俗的祭祀習慣差異，開放到除夕當天，至於休館的「春節期間」是哪幾天，農曆過年前會在官網及現場等地公告，屆時還請有需要入館祭拜先人的民眾注意配合。

新竹縣竹東生命紀念館在除夕前一天沒開放，不少想入館祭拜先人的民眾一度不得其門而入，新竹縣議員郭遠彰（前排右一）接獲陳情後緊急到場協調鎮公所開放。（新竹縣議員郭遠彰提供）

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