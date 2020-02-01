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夢幻又浪漫 福壽山農場千櫻園開放！

2月是上福壽山農場及千櫻園賞櫻的季節。（福壽山農場提供）

2月是上福壽山農場及千櫻園賞櫻的季節。（福壽山農場提供）

2020-02-01 11:56:17

〔記者歐素美／台中報導〕福壽山農場「千櫻園」位於海拔2200公尺，是全台最高海拔的櫻花園，佔地13公頃，栽培6千多株的櫻花，包括緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻以及大島櫻等6個品種，目前緋寒櫻已開花1至2成，賞櫻期預估將從2月9日延續至3月下旬，千櫻園今日起（2月1日）開放參觀！

福壽山農場千櫻園設有涼亭、座椅，方便遊客悠哉坐賞粉紅花林，甚至也可席地而坐，享受高山櫻林野趣，情侶牽手一起漫步櫻花樹下更是浪漫。盛開的櫻花，就像粉紅的棉花糖般，讓人少女心噴發，心花朵朵開。

福壽山農場場長巫嘉昌表示，千櫻園最早開花的是緋寒櫻，又稱為山櫻花、緋櫻，是台灣原生種及分布最廣的櫻花，「緋」是紅色的意思，加上「寒」，就代表是在冷冷的天氣裡開的紅色櫻花，2月初到2月中旬，即可見福壽山農場緋寒櫻盛開。

千櫻園則以富士櫻為主，台灣的富士櫻是山櫻花與日本山櫻的混種，花朵圓胖呈粉紅色，盛開時就像是粉紅色的棉花糖，與日本稱富士櫻的豆櫻不同。

台灣富士櫻盛開時像是大地上長滿粉紅棉花糖樹一樣，既夢幻又浪漫，盛開期約在2月中至2月底，避開了與平地櫻花季時間，福壽山農場為方便遊客當櫻，目前2月3月還保留部分房間，可供上網預訂。

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