太貪吃！ 貓頭鷹太胖飛不了困水溝 獲救被強制減肥

英國有一名農夫發現一隻貓頭鷹受困水溝，原以為牠是受傷才無法自行脫困，把牠送到保育中心後，經獸醫檢查才發現，原來貓頭鷹身體無恙，無法自行從水溝脫困的原因，竟然是因為太胖而飛不起來，最後保育中心決定要替牠安排減肥計畫。（圖擷取自「Suffolk Owl Sanctuary」臉書）

2020-01-31 23:53:29

〔即時新聞／綜合報導〕太胖真的不好！英國有一名農夫發現一隻貓頭鷹受困水溝，原以為牠是受傷才無法自行脫困，把牠送到保育中心後，經獸醫檢查才發現，原來貓頭鷹身體無恙，無法自行從水溝脫困的原因，竟然是因為太胖而飛不起來，最後保育中心決定要替牠安排減肥計畫。

綜合外媒報導，英國薩福克（Suffolk）一名農夫日前在農場附近的水溝發現一隻雌性貓頭鷹，農夫以為牠受傷無法自行脫困便把牠救起，接著把貓頭鷹放置一旁的草地上，希望等牠羽毛乾燥後能自行飛走，但等了許久卻不見貓頭鷹有飛行的慾望，檢查羽毛和身體都沒有發現外傷，這讓農夫相當困惑，決定把貓頭鷹送到保育中心仔細檢查。

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沒想到獸醫檢查後表示，貓頭鷹的身體沒有受傷，但體重卻比一般正常貓頭鷹多出3分之1，高達245克，這可能就是牠無法自行從水溝脫困、飛不起來的原因，農夫聽完獸醫的解釋後相當傻眼。

事後保育中心把這隻貓頭鷹取名為普琳佩（Plump），還替牠安排減肥計畫，嚴格控制牠的飲食，最後也成功讓普琳佩減去20至30克，並野放讓牠回歸大自然。保育中心透露，野生貓頭鷹過重不太常見，但他們發現，普琳佩似乎特別愛吃「夜間出沒的鼠類」，因此判斷就是牠太貪吃而導致飛不起來。

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