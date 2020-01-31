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寒流餘威！週六低溫下探6度 白天回溫仍偏冷

中央氣象局預報，明天白天各地大多晴朗，僅花東偶有零星雨，今晚入夜至明日（2月1日）清晨後持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅6至10度。（資料照）

中央氣象局預報，明天白天各地大多晴朗，僅花東偶有零星雨，今晚入夜至明日（2月1日）清晨後持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅6至10度。（資料照）

2020-01-31 22:18:26

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（2月1日）白天各地大多晴朗，僅花東偶有零星雨，今晚入夜至明日清晨後持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅6至10度。

氣象局預報表示，明天白天各地大多晴朗，僅花東偶有零星雨，今晚入夜至明天清晨後持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅6至10度，尤其西半部及花東縱谷局部地區低溫仍有機會下探3至6度。

溫度方面，明天白天氣溫略為回升，北部地區高溫17、18度，東半部地區19、20度，中南部地區22、23度，在陽光下感受較為舒適，但整體仍寒冷，需注意保暖。

氣象局也特別提醒民眾，因夜間及清晨各地氣溫偏低，除了務必做好保暖工作，使用瓦斯、熱水器也應注意維持通風，避免一氧化碳中毒，有心血管疾病、高血壓或較年長的民眾，更要注意低溫帶來的影響，而從事農作物及水產養殖業者請注意寒害。

「天氣風險公司」指出，天氣將在下週二（2月4日）出現轉變，北部及東半部將會受到鋒面影響，轉為多雲短暫陣雨的天氣，其他地方雲量也將增多，但因這波鋒面通過後的東北季風不強，預計下週降溫不明顯，大致維持在15至23度。

紫外線方面，明天除了金門縣、澎湖縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣市為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。

空品方面，明天持續受寒流影響，環境風場仍為偏北風，境外污染影響趨緩；中南部位於下風處，須留意污染物易累積；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

此外，基隆北海岸依舊容易有突發性的大浪發生，從事海邊活動及海上作業時，請注意安全。

明天各地天氣仍相當寒冷，低溫僅6至10度，尤其西半部及花東縱谷局部地區有機會下探3至6度；白天氣溫略為回升，北部地區高溫17、18度，東半部19、20度，中南部22、23度，在陽光下感受較為舒適，但整體仍寒冷，需注意保暖。（圖擷取自中央氣象局）

明天各地天氣仍相當寒冷，低溫僅6至10度，尤其西半部及花東縱谷局部地區有機會下探3至6度；白天氣溫略為回升，北部地區高溫17、18度，東半部19、20度，中南部22、23度，在陽光下感受較為舒適，但整體仍寒冷，需注意保暖。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了金門縣、澎湖縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣市為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了金門縣、澎湖縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣市為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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