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全國創意花燈競賽 中華藝校「鼠鼠如意過好年」蟬聯燈王

高雄燈會藝術節全國花燈競賽，中華藝術學校為最大贏家，全校師生與有榮焉。（記者張忠義攝）

高雄燈會藝術節全國花燈競賽，中華藝術學校為最大贏家，全校師生與有榮焉。（記者張忠義攝）

2020-01-31 20:23:23

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄燈會藝術節全國創意花燈競賽，中華藝術學校再度掄元，多媒體動畫科作品「鼠鼠如意過好年」勇奪高中職組燈王，為該科二度獲得燈王獎榮耀；美術科獲特優獎、時尚工藝科獲甲等獎、該校附小獲甲等獎與蟬聯環保創意獎，全校師生與有榮焉。

高雄燈會藝術節全國創意花燈競賽，中華藝校多媒體動畫科以作品「鼠鼠如意過好年」勇奪高中職組燈王。（記者張忠義攝）

高雄燈會藝術節全國創意花燈競賽，中華藝校多媒體動畫科以作品「鼠鼠如意過好年」勇奪高中職組燈王。（記者張忠義攝）

多媒體動畫科主任劉立安指出，今年為鼠年，特別改選外型圓滾討喜的倉鼠做為設計主軸，背景採扇形放射狀，並以電影《料理鼠王》為主題，將美食佳餚換成金銀珠寶，符合過年喜氣洋洋的氣氛，而3隻倉鼠也呈三角金字塔位置，讓畫面更為飽滿和諧。

高雄燈會藝術節全國花燈競賽，中華藝校美術科以「鼠氣蓬勃慶豐收·春暖花開慶豐年」為主題，榮獲特優獎。（記者張忠義攝）

高雄燈會藝術節全國花燈競賽，中華藝校美術科以「鼠氣蓬勃慶豐收·春暖花開慶豐年」為主題，榮獲特優獎。（記者張忠義攝）

至於3隻倉鼠的顏色，經師生熱烈討論，最後決定中間主角倉鼠為粉紅色，兩旁較小隻的倉鼠為蒂芬妮藍色，整個構圖看起來相當時尚新潮。劉立安說，為讓這座鼠年花燈更加完美，她與學生前後花費1個月的時間，才完成這件參賽作品。

高雄燈會藝術節全國花燈競賽，中華藝校時尚工藝科作品獲甲等獎。（記者張忠義攝）

高雄燈會藝術節全國花燈競賽，中華藝校時尚工藝科作品獲甲等獎。（記者張忠義攝）

參與製作的學生蔡寶儀則說，過去沒有製作花燈的經驗，對於主題構思、角色設計、製作骨架、接線接燈及配色貼布等，充滿挑戰與困難，還好團隊中有3位國昌國中畢業的校友，對團隊默契有很大助力，透過指導老師的經驗傳授，師生相互協助配合，才能從模型逐漸轉換為成品。她說，看到遊客們相繼在作品前拍照合影，以及不絕於耳的稱讚與肯定，製作花燈的辛苦及努力全都值得了，而兩手的破皮與傷口，也化成喜悅與榮耀。

高雄燈會藝術節全國花燈競賽，中華藝校附設國小獲甲等獎並蟬聯環保創意獎。（記者張忠義攝）

高雄燈會藝術節全國花燈競賽，中華藝校附設國小獲甲等獎並蟬聯環保創意獎。（記者張忠義攝）

美術科則以「鼠氣蓬勃慶豐收·春暖花開慶豐年」為主題，以松鼠的可愛機靈為意象，融入春暖花開季節的到來，搭配庚子年財富圓滿到高雄的造型，處處充滿和諧氛圍，讓遊客能在港都感受幸福、過好年。

高雄燈會藝術節全國花燈競賽所有優秀作品，在愛河畔綻放耀眼光彩，展現花燈藝術之美，歡迎民眾前往欣賞，感受幸福、過好年。（記者張忠義攝）

高雄燈會藝術節全國花燈競賽所有優秀作品，在愛河畔綻放耀眼光彩，展現花燈藝術之美，歡迎民眾前往欣賞，感受幸福、過好年。（記者張忠義攝）

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