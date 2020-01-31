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路邊停車開單員難為 被攔車嗆聲還遭推擠

路邊停車開單員難為，被攔車嗆聲還遭推擠，圖為被嗆聲畫面。（讀者提供）

路邊停車開單員難為，被攔車嗆聲還遭推擠，圖為被嗆聲畫面。（讀者提供）

2020-01-31 19:41:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一名路邊停車開單員今天投訴，30日下午4點多於頭份市建國路附近停車格開單，因一輛BMW黑色轎車將身障停車證置於車輛右前方，不利開單員辨識，該名開單員因此開設一般收費單，卻遭駕駛嗆聲「難怪一輩子只能當開單員」與「沒出息」等語，該駕駛甚至還下車推擠開單員，直到開單員報警才悻悻然離去。

該名開單員表示，開單時都會騎乘機車開單，一般若有證件會放置在左方，以利開單員辨識，但當時該車輛的身障證置於車輛右前方，不便辨識，當他開完一般收費單後繼續工作，原本在車上的駕駛竟開車往前占用道路攔停他，並口出惡言嗆聲「難怪一輩子只能當開單員」等語，讓他感覺受辱。

不料，該名駕駛嗆聲後還不消停，竟下車開始推擠他，開單員要求對方勿接觸身體，但對方仍未停止；之後開單員欲打電話報警處理，還受到駕駛妨礙，並使用手部惡意推擠，等到開單員撥通報警電話後，該名開著名車的駕駛才回到車上，開車走人。

該名開單員感嘆，身為開單員遇過許多狀況，不少車主因被開單，也曾與他發生糾紛，但他都吞下來；這名車主不停挑釁，雖有身障證但動作靈活，可以不停推擠他，讓他無言，目前已向警方備案。

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