遠航廢證 交通部：國內航線有其他航空公司可選擇

遠航廢證後其30%國內運能，交通部表示，均有其他業者可選擇。（資料照，遠航提供）

2020-01-31 19:33:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空肩負許多離島居民往返台灣的運輸任務，原有飛航6條國內航線，不過這6條都有其他航空公司在飛，遠航從去年12月13日停飛至今，歷經元旦、農曆春節等，遠航運能其他業者應夠滿足旅客需求。

遠東航空目前共有6條國內航線，包含台北、台中、高雄各飛往金門、澎湖，根據民航局統計，107年國內台北─金門、台北─澎湖平均每週飛520架次，當中遠航有162架次，占31.15％；台中─金門、台中─澎湖飛298架次，遠航有76架次，占25.50％；高雄─金門、高雄─澎湖飛364架次，遠航有126架次，占34.62％。運量方面，107年國內線總計578萬2003人次搭乘，當中遠航有169萬8538人次，占29.38％。

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交通部表示，遠航原飛航6條國內航線，從去年12月13日無預警停航後，造成逾12萬名旅客權益受損。民航局協調其他航空公司調度運能因應，尤其針對春節疏運，經協調華信、立榮航空放大機型及增開4波加班機疏運旅客，同時在國防部協助派遣軍機支援，及協調海運增班下，整體疏運情形尚稱順暢。

民航局表示，今日廢止遠航許可證及裁處300萬元罰鍰已函送給遠航，不過這次僅廢止其民用航空運輸業許可證，遠航民用航空運輸業自辦航空站地勤業務許可證仍存在，目前澎湖馬公自辦地勤仍可持續辦理；另外，遠航協助國外航空公司在台櫃台相關的運務代理業務，未來也仍可持續辦理。

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