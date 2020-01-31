平溪天燈節明熱鬧登場 警方公布管制時間、路段

第22屆國際天燈節明天率先在平溪國中登場；由於平溪國中的停車位有限，明天上午9點到深夜12點，平溪國中沿線106縣道60公里至61公里禁止雙向停車，警方將加強沿線違規停車之取締、拖吊作業。（記者林嘉東翻攝）

2020-01-31 16:45:09

〔記者林嘉東／新北報導〕第22屆國際天燈節「平溪天燈」將在明天與元宵節登場；為因應湧入人潮、車潮，新北市瑞芳警分局公布管制路段，與加強拖吊路段，建議民眾搭火車、公車前往，以免荷包大失血。

警方表示，第22屆國際天燈節明天率先在平溪國中登場；由於平溪國中的停車位有限，明天上午9點到深夜12點，平溪國中沿線106縣道60公里至61公里禁止雙向停車，警方將加強沿線違規停車之取締、拖吊作業，建議民眾搭火車或公車前往，以免愛車被拖吊走。

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至於，2月8日元宵節十分廣場活動，警方將從9時至晚間12時，管制由台二丙線往十分廣場的車流，禁止車輛由台二丙線往106縣道，請民眾務必配合員警指示行駛，或改搭乘大眾運輸工具。

此外，瑞芳警分局同時也會在會場入口處設置機動派出所，另設有外事警察提供遊客中英文服務。

警方另指出，2月1日與2月8日管制期間，只管制外來車流，平溪當地住戶只要提出證明，警方就會放行。

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