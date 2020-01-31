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樹屍滿地…高雄又有數十棵樹木遭濫砍

舊龍華國小地上權開發案有數十棵樹木遭濫砍，而且連根拔起。（記者葛祐豪翻攝）

舊龍華國小地上權開發案有數十棵樹木遭濫砍，而且連根拔起。（記者葛祐豪翻攝）

2020-01-31 17:37:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市樹木遭濫砍、胡亂修剪的憾事層出不窮，護樹團體指控，舊龍華國小的地上權開發案，有數十棵樹木遭濫砍。對此，財政局表示，將行文制止，要求業者做好移植。

今年春節前，高雄市中崙國中剛發生濫砍百棵校樹事件，「高雄愛樹人協會」今天再指控，大順、博愛路口的舊龍華國小又有樹木遭濫砍，而且連根拔起。

「高雄愛樹人協會」團長莊傑任指出，舊龍華國小內原來種植樟樹、榕樹、大葉欖仁等樹木，昨天卻發現約有30至50棵樹木被連根拔起、鋸成數段，樹屍滿地。

莊傑任砲轟得標的投資商無良、不愛護植栽，更不滿高市府把土地標出去後，卻沒有把關，約束業者對地上物的處理。

高雄市「捷運凹子底站旁商業區開發案」（舊龍華國小），是2018年以設定地上權70年方式開發，由富邦人壽以78億餘元權利金標下。富邦人壽預計興建複合式商業大樓，近期開始整地。

財政局說，對於護樹團體投訴業者未依規定，將會行文制止，並將要求業者於開發前的整地應依規定辦理，植栽要妥善移植。

工務局養工處則說，已多次行文各局處，有關植栽修剪或移植的作業方式，要求各局處配合辦理，將協調財政局落實管理。

「高雄愛樹人協會」批評，高雄斷頭樹連發，韓國瑜於市長選舉前簽署的白紙黑字樹保承諾，至今達成不到一項，讓人失望透頂。

舊龍華國小地上權開發案有數十棵樹木遭濫砍。（記者葛祐豪翻攝）

舊龍華國小地上權開發案有數十棵樹木遭濫砍。（記者葛祐豪翻攝）

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