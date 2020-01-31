推廣母語扎根 台南訂2月份為「家庭母語月」

台南市政府首度將2月份訂為「家庭母語月」，鼓勵學生與家中長輩說母語。（記者王姝琇攝）

2020-01-31 15:03:46

〔記者王姝琇／台南報導〕為推廣母語從家庭扎根，台南市政府首度將2月份訂為「家庭母語月」，鼓勵學生與家中長輩說母語。今（31日）邀請閩南、客家、原住民和新住民等學生代表著特色服飾，用母語和市長黃偉哲分享心得，黃偉哲也贈予多子植物，象徵孩童說母語能如同種子般在每個家庭萌發，期許母語種子在台南開枝散葉。

黃偉哲強調，母語不應只是在家教學，必須透過國家的力量，比照第二官方語或外語進入教育系統的模式來推動。黃偉哲說：「台灣是個擁有多元文化及族群的國家，推動母語可謂工程浩大，但市府將透過活動規劃來提倡，將母語教學融入教育系統，激發學生學習興趣。」

請繼續往下閱讀...

教育局表示，推動家庭母語月是鼓勵學生於假期間，記錄在家使用母語的情形，可以是一段話、閱讀心得分享、收看母語節目的感想或創作；學校也可推薦學生優質的母語節目，並規劃創意作法，依學生創意給予獎勵，鼓勵每個人都有權使用自己的母語表達想法，甚至進行創作。

2月份即將迎來221世界母語日，教育局也規劃系列活動，包括學生母語圖畫創作展、本土教育論壇、母語小小解說員精彩訪談，並將於2月16日在鹽水永成戲院，辦理世界母語日成果展演，屆時有母語微電影、舞蹈、歌唱及闖關，邀請大家共同歡慶母語日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法