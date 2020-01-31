展現「母親之河」大甲溪風華 台灣燈會客家味濃

和平「縱橫原客」意象燈區創作示意圖。（客委會提供）

2020-01-31 14:25:12

〔記者歐素美／台中報導〕2020台灣燈會主展區將於2月8日登場！台中市政府在后里花花步道布置「漫遊客家庄燈區」，其中，「和平意象燈區」以「縱橫原客」為主題，由竹藝大師許發成巧手製作，搭配雷射透光模的光電藝術設計，形塑大甲河水在崇山峻嶺之間川流不息的景緻，呈現「母親之河」大甲溪流域的風華。

台中市客委會表示，「漫遊客家庄燈區」以「母親之河–大甲溪」為主軸，結合大甲溪流域所流經的和平、東勢、新社、石岡、豐原等五個客家重點發展區，以一區一特色概念營造各區的節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等元素，運用藍染、竹編、鉤織等技藝結合科技燈光，展現大甲溪流域之美。

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和平區是台中市唯一自治區，也是台中市客家重點發展區之一，客委會指出，為呈現和平的美景，和平意象燈區以「縱橫原客」為主題，精心挑選生長超過五年的竹子及適合打彎竹材，藉由老師傅的一雙手，靠著四、五十年的工藝經驗進行創作，以竹編工藝展現山川曲折蜿蜒的意象景緻，竹編兩端纏上客家花布與泰雅族的花紋織布，呈現相互交織的人文景觀、特色工藝，並利用雷射透光模展現光電藝術。

和平燈區整體意象由藝達科技總監張敏男設計，竹編工藝則由竹藝大師許發成製作，許發成從20歲開始學習編竹，曾在加工專業區工作，在竹藝產品外銷產業沒落後，依然熱愛有溫度的手工藝，至今已製作許多竹編裝置藝術及各種生活用品，這次燈會透過大型竹藝與科技燈光的結合，希望帶給大家耳目一新的作品。

和平燈區的竹編工藝由竹藝大師許發成製作。（客委會提供）

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