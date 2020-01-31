南投燈會幻彩水舞連演10天 無人機空中排列賀新年

南投燈會元宵新春特別節日幻彩水舞秀，無人機群將在空中排列新年應景圖案。（南投縣政府提供）

2020-01-31 12:52:58

〔記者張協昇／南投報導〕南投燈會元宵新春特別節目幻彩水舞秀，31日起連演10天，每晚7點於南投燈會水舞廣場進行，除搭配無人機助陣，在空中排列出各種新年應景圖案外，並邀請到台灣最頂尖的「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」及傑出表演團隊演出，歡迎民眾免費觀賞。

鑑於中國武漢肺炎疫情嚴峻，南投燈會取消四川「銅梁火龍」演出，改由幻彩水舞秀及空中無人機群擔綱演出，打造全新的的演出戲碼「飛你莫鼠水空聯演」。無人機將在空中施放煙火及排列出各種新年應景圖案，要現場民眾發揮想像力猜一猜。

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此外，也邀請台灣知名三大火舞團，「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」、「雲火火舞團」、「E火舞團」連番上陣，帶來最具震撼的火舞表演。

每場次也穿插縣內傑出表演團隊的表演，包括營北國中舞龍隊、嘉和國小扯鈴隊、喜裂克文化藝術團、先鋒職業操槍隊、曼暉舞蹈團、佳吟舞蹈團、薪傳舞蹈團，並首次安排集結南投竹山三所學校（竹山國中、中和國小、秀林國小）及地方社區民眾共88人的大型匯演，帶來傳統南龍、竹龍及竹樂器等主題的精湛演出。

南投縣政府表示，水舞秀特別節目，每晚5點30分開放民眾入場就坐，7點正式開始，詳細演出節目及燈會最新消息可上活動官網查詢 。

南投燈會元宵新春特別節日，邀請火舞團表演。（南投縣政府提供）

南投燈會幻彩水舞秀。（南投縣政府提供）

南投燈會元宵新春特別演出節目表。（南投縣政府提供）

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