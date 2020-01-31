為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南投燈會幻彩水舞連演10天 無人機空中排列賀新年

南投燈會元宵新春特別節日幻彩水舞秀，無人機群將在空中排列新年應景圖案。（南投縣政府提供）

南投燈會元宵新春特別節日幻彩水舞秀，無人機群將在空中排列新年應景圖案。（南投縣政府提供）

2020-01-31 12:52:58

〔記者張協昇／南投報導〕南投燈會元宵新春特別節目幻彩水舞秀，31日起連演10天，每晚7點於南投燈會水舞廣場進行，除搭配無人機助陣，在空中排列出各種新年應景圖案外，並邀請到台灣最頂尖的「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」及傑出表演團隊演出，歡迎民眾免費觀賞。

鑑於中國武漢肺炎疫情嚴峻，南投燈會取消四川「銅梁火龍」演出，改由幻彩水舞秀及空中無人機群擔綱演出，打造全新的的演出戲碼「飛你莫鼠水空聯演」。無人機將在空中施放煙火及排列出各種新年應景圖案，要現場民眾發揮想像力猜一猜。

此外，也邀請台灣知名三大火舞團，「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」、「雲火火舞團」、「E火舞團」連番上陣，帶來最具震撼的火舞表演。

每場次也穿插縣內傑出表演團隊的表演，包括營北國中舞龍隊、嘉和國小扯鈴隊、喜裂克文化藝術團、先鋒職業操槍隊、曼暉舞蹈團、佳吟舞蹈團、薪傳舞蹈團，並首次安排集結南投竹山三所學校（竹山國中、中和國小、秀林國小）及地方社區民眾共88人的大型匯演，帶來傳統南龍、竹龍及竹樂器等主題的精湛演出。

南投縣政府表示，水舞秀特別節目，每晚5點30分開放民眾入場就坐，7點正式開始，詳細演出節目及燈會最新消息可上活動官網查詢

南投燈會元宵新春特別節日，邀請火舞團表演。（南投縣政府提供）

南投燈會元宵新春特別節日，邀請火舞團表演。（南投縣政府提供）

南投燈會幻彩水舞秀。（南投縣政府提供）

南投燈會幻彩水舞秀。（南投縣政府提供）

南投燈會元宵新春特別演出節目表。（南投縣政府提供）

南投燈會元宵新春特別演出節目表。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》防疫動起來 南投燈會室內全面量體溫
2020-01-25 15:53

武漢肺炎》防疫動起來 南投燈會室內全面量體溫
南投燈會香蕉哥花燈展雄風 令人會心一笑
2020-01-22 20:14

南投燈會香蕉哥花燈展雄風 令人會心一笑
南投燈會音樂幻彩水舞 即日起每天展演11場
2020-01-21 21:34

南投燈會音樂幻彩水舞 即日起每天展演11場
超炫鐵水炸火花！南投燈會登場 中國銅梁火龍將演出5場
2020-01-18 20:44

超炫鐵水炸火花！南投燈會登場 中國銅梁火龍將演出5場
「瘋狂麥克斯」南投燈會大跳廣場舞 共舞民眾贈小提燈
2020-01-18 09:30

「瘋狂麥克斯」南投燈會大跳廣場舞 共舞民眾贈小提燈
生活今日熱門
2020-01-30 17:29

武漢肺炎》新增1例本土病例！被武漢返台老公傳染

2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-30 18:20

買自由時報中1000萬元大獎！中壢這2家小七顧客快找發票

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播