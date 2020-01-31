武漢肺炎》配合政府徵用華新即起不零售口罩 民眾排隊撲空爆氣

民眾前往口罩工廠採購口罩，卻被拒於門外，與管理人員起爭執。（記者陳冠備攝）

2020-01-31 12:44:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕因應武漢肺炎，國內口罩供不應求，部分國內口罩廠商昨日前仍供民眾可現場採購整盒口罩，但行政院下令，改由政府向業者徵購口罩，並由政府統一調配，並統一售價，各口罩工廠也不能提供零售，有民眾今日前往彰化華新口罩工廠採買，卻被拒於門外。

春節期間全台每日增加武漢肺炎個案，造成人心惶惶，政府緊急宣布限制口罩出口等措施，以應國內口罩供應充足，國人仍不放心，為買口罩甚至甘願徹夜排隊，彰化華新等口罩工廠也提供整盒零售販售，但面對疫情緊張，行政院直接向業者每日徵購400萬片醫療、外科級口罩，等於國內每日生產量，為此業者只得暫停零售，有不少民眾前往採購撲空，在工廠外氣得跳腳大罵「這是什麼政府。」

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民眾焦急抱怨，這樣限制後反而害大家沒有口罩可以戴，引起恐慌，工廠怎能說停就停，這已經是民生必需品了，政府在搞什麼鬼！也有民眾憂心說，在冷風中站了1個小時，說不賣就不賣，買不到口罩我們現在要怎麼辦？大家都會怕！

對此華新口罩工廠老闆鄭永柱表示，國內各大口罩廠商昨日在經濟部開會，就被告知要全面徵收一般醫療、外科口罩產品，政府要徵用不得對外販售，並由中央統一配置至各級醫療院所及超商販售，華新也配合政府政策，將原本今天開放500位民眾限購1盒的口罩活動取消，對消費者比較抱歉。

鄭永柱說，目前工廠內所有口罩都禁止出貨，接管時間從1月31日開始到2月15日，如果沒有延長的話，16日就能提供民眾到工廠購買，目前場內受到管制的量大概有30萬片，存放等待政府統一裝運配銷，其他非醫療用口罩則不在此限。

政府宣布徵購口罩後，民眾排隊也買不到整盒口罩，在口罩工廠外痛罵政府。（記者陳冠備攝）

華新口罩工廠老闆鄭永柱表示，配合政府政策，原本開放500位民眾限購1盒的口罩活動取消。（記者陳冠備攝）

華新口罩工廠正全面趕工製作口罩。（記者陳冠備攝）

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