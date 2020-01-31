為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》配合政府徵用華新即起不零售口罩 民眾排隊撲空爆氣

民眾前往口罩工廠採購口罩，卻被拒於門外，與管理人員起爭執。（記者陳冠備攝）

民眾前往口罩工廠採購口罩，卻被拒於門外，與管理人員起爭執。（記者陳冠備攝）

2020-01-31 12:44:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕因應武漢肺炎，國內口罩供不應求，部分國內口罩廠商昨日前仍供民眾可現場採購整盒口罩，但行政院下令，改由政府向業者徵購口罩，並由政府統一調配，並統一售價，各口罩工廠也不能提供零售，有民眾今日前往彰化華新口罩工廠採買，卻被拒於門外。

春節期間全台每日增加武漢肺炎個案，造成人心惶惶，政府緊急宣布限制口罩出口等措施，以應國內口罩供應充足，國人仍不放心，為買口罩甚至甘願徹夜排隊，彰化華新等口罩工廠也提供整盒零售販售，但面對疫情緊張，行政院直接向業者每日徵購400萬片醫療、外科級口罩，等於國內每日生產量，為此業者只得暫停零售，有不少民眾前往採購撲空，在工廠外氣得跳腳大罵「這是什麼政府。」

民眾焦急抱怨，這樣限制後反而害大家沒有口罩可以戴，引起恐慌，工廠怎能說停就停，這已經是民生必需品了，政府在搞什麼鬼！也有民眾憂心說，在冷風中站了1個小時，說不賣就不賣，買不到口罩我們現在要怎麼辦？大家都會怕！

對此華新口罩工廠老闆鄭永柱表示，國內各大口罩廠商昨日在經濟部開會，就被告知要全面徵收一般醫療、外科口罩產品，政府要徵用不得對外販售，並由中央統一配置至各級醫療院所及超商販售，華新也配合政府政策，將原本今天開放500位民眾限購1盒的口罩活動取消，對消費者比較抱歉。

鄭永柱說，目前工廠內所有口罩都禁止出貨，接管時間從1月31日開始到2月15日，如果沒有延長的話，16日就能提供民眾到工廠購買，目前場內受到管制的量大概有30萬片，存放等待政府統一裝運配銷，其他非醫療用口罩則不在此限。

政府宣布徵購口罩後，民眾排隊也買不到整盒口罩，在口罩工廠外痛罵政府。（記者陳冠備攝）

政府宣布徵購口罩後，民眾排隊也買不到整盒口罩，在口罩工廠外痛罵政府。（記者陳冠備攝）

華新口罩工廠老闆鄭永柱表示，配合政府政策，原本開放500位民眾限購1盒的口罩活動取消。（記者陳冠備攝）

華新口罩工廠老闆鄭永柱表示，配合政府政策，原本開放500位民眾限購1盒的口罩活動取消。（記者陳冠備攝）

華新口罩工廠正全面趕工製作口罩。（記者陳冠備攝）

華新口罩工廠正全面趕工製作口罩。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》賣萬片口罩給汪小菲廠商曝光：年前下單
2020-01-31 12:33

武漢肺炎》賣萬片口罩給汪小菲廠商曝光：年前下單
蔡英文參加通車沒戴口罩 柯：我們都戴，她就可以不用戴
2020-01-31 12:27

蔡英文參加通車沒戴口罩 柯：我們都戴，她就可以不用戴
武漢肺炎》兒童口罩哪裡買？ 家長憂心忡忡求助
2020-01-31 12:24

武漢肺炎》兒童口罩哪裡買？ 家長憂心忡忡求助
武漢肺炎》議員發選舉沒發完口罩 每人限2個排隊重複拿
2020-01-31 12:19

武漢肺炎》議員發選舉沒發完口罩 每人限2個排隊重複拿
生活今日熱門
2020-01-30 17:29

武漢肺炎》新增1例本土病例！被武漢返台老公傳染

2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-30 18:20

買自由時報中1000萬元大獎！中壢這2家小七顧客快找發票

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播