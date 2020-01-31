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慶元宵 後龍慈雲宮將辦攻炮城

慶元宵，後龍慈雲宮將辦攻炮城活動，今天記者會參與者先小試身手。（記者蔡政珉攝）

慶元宵，後龍慈雲宮將辦攻炮城活動，今天記者會參與者先小試身手。（記者蔡政珉攝）

2020-01-31 12:38:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕逾百年歷史的苗栗縣後龍鎮慈雲宮慶元宵「攻炮城」活動，將於2月7日至2月9日登場，歡迎民眾相約前往試手氣、拚準度，力拚媽祖金幣與家電等獎項，也歡慶元宵，擁有不一樣的佳節體驗。

苗栗縣政府與慈雲宮廟方今天舉辦記者會，包括縣長徐耀昌、副議長李文斌與鎮長朱秋隆等人都小試身手。

「慈雲宮攻炮城」的習俗最早源自於清朝時期，獲登錄為苗栗縣無形文化資產，相傳以往後龍地區瘟疫肆虐，但偏鄉醫療又不發達，所以居民祈求媽祖庇祐，在媽祖指示下，鄉親在廟前架設炮城，透過擲炮驅感瘟神，後來疫情不再蔓延，演變至今，成為當地元宵節特色活動。

攻炮城活動為參與民眾手執一柱香以及鞭炮，待工作人員舉牌「開始」後，參與者再點燃鞭炮，往高掛在半空中的「炮城」口丟擲，視炮城高度提供不同獎項，位置愈高，獎項愈大。

每年攻炮城活動熱鬧非凡，參與民眾紛紛朝炮城口丟擲鞭炮，現場炮聲大作，不絕於耳，充滿著熱鬧歡騰的喜慶氣氛。而廟方也大方準備許多豐富獎品，包括金幣、家電等，讓民眾歡慶元宵，也將後龍鎮的特殊元宵活動持續傳承。

苗栗縣政府指出，媽祖金幣經由慈雲宮媽祖加持，有媽祖庇蔭。另外，活動一連三天自下午5點起發送限量DIY燈籠，更安排布袋戲演出，活動精采可期。

慶元宵，後龍慈雲宮將辦攻炮城活動，今天記者會參與者先小試身手。（記者蔡政珉攝）

慶元宵，後龍慈雲宮將辦攻炮城活動，今天記者會參與者先小試身手。（記者蔡政珉攝）

慶元宵，後龍慈雲宮將辦攻炮城活動，今天記者會參與者先小試身手。（記者蔡政珉攝）

慶元宵，後龍慈雲宮將辦攻炮城活動，今天記者會參與者先小試身手。（記者蔡政珉攝）

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