武漢肺炎》搭華航、長榮1/27前已開票 飛中港澳可免手續費改退票

武漢疫情延燒，航空公司紛紛提出改、退票辦法。（資料照，長榮航空提供）

2020-01-31 12:47:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應武漢肺炎疫情持續升溫，長榮航空表示，只要持有長榮、立榮航空國際暨中國航班，且涉及中國及港澳航班旅客，並於1月27日以前就已開立2月29日以前的機位，可於2月29日以前，免收價差、稅差、手續費1次，改訂5月31日以前同行程、艙位。中華航空、華信航空於1月27日前已開立行程涉及中國、香港，旅客可依原機票訂位艙等、航空公司及機場，於機票有效期限內更改搭乘日期，可免收取價差、稅差、及改票手續費1次。

長榮航空表示，符合改票資格旅客，若機票可使用效期已到，可於到期日後展延14天。透過旅行社購買的機票，請先聯繫原開票旅行社協助辦理。若旅客選擇要退票，長榮會以非自願退票辦理，免扣手續費，長榮航空指出，透過長榮航空網站購買機票，可直接透過網站提出退票申請，或洽長榮航空訂位票務中心；透過旅行社開票的機票、團體旅客，請洽旅行社辦理退票。上述改、退票免費與折扣機票不適用。

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華航表示，符合改票資格旅客，旅客持往返武漢或華航、華信往返中國其他航點被取消的航班機票，除可改票外，還能改搭乘華航、華信其他中國航點自營航班，但僅限1次。另外，華航、華信往返中國未取消航班，旅客若需更改訂位艙等、航點，進而產生票價差額及税差，需由旅客支付，但可免收改票手續費1次。旅客若選擇退票，可免退票手續費，相關優選座位及預購超額行李也可全額退費。華航表示，相關改、退票申請期限，從即日起至3月31日止。

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