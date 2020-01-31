保育類黑鸛骨折、營養不良 動保處安樂死創新北首例

新北動保處在金山發現黑鸛右腳開放性骨折，左腳足底炎，營養極度不良，決定予以人道處置，創下新北市首例。（新北市政府動物保護防疫處提供）

2020-01-31 12:37:41

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處1月9日在金山救治1隻保育類黑鸛，發現黑鸛右腳開放性骨折，左腳足底炎，營養極度不良，決定予以人道處置，創下新北市首例，動保處表示，遺體已提供給國立台灣博物館製作標本。

動保處長陳淵泉指出，他們9日接獲金山區民眾通報，看見一隻虛弱鳥類在水池邊，動保員到場發現黑鸛時，已經營養極度不良，肌肉量低，呈現刀胸，右腳開放性骨折，骨頭外露及周邊肌肉組織壞死，左腳因長期單肢負重導致有足底炎的狀況，血檢結果已有嚴重的全身性感染，在多方的專業評估下，對這類大型涉禽來說，2腳健全是很重要的，若截肢右腳，只剩單腳會影響休息、覓食甚至排便，也容易造成全身二次性感染而死亡，綜合評估下來決定進行人道處置，以減少牠的病痛。

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基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，印象中在基隆還沒有記錄過黑鸛，北海岸曾經發現，非常罕見，如果傷重活著會很痛苦，基本上尊重醫師專業評估及處置。

動保處表示，黑鸛是鸛科鸛屬的一種大型涉禽，同時也是一種遷徙候鳥，主要分布於歐洲各地，冬季會飛往南方渡冬，可達非洲中部、印度、中國南方等，又名黑老鸛、烏鸛、鍋鸛、撈魚鸛等，黑鸛活動敏捷，性情機警，常棲息於河湖沿岸、沼澤地區，築巢於峭壁或濕地高樹上，在台灣被列為珍貴稀有的二級保育類野生動物，民眾若發現受傷或需要救援動物，可致電02-29596353報案。

新北市政府動物保護防疫處1月9日在金山救治1隻保育類黑鸛，發現黑鸛右腳開放性骨折，左腳足底炎，營養極度不良，決定予以人道處置，創下新北市首例。（新北市政府動物保護防疫處提供）

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