武漢肺炎疫情效應 波士頓交響樂團取消亞洲巡演

2020-01-31 00:53:02

〔中央社〕睽違台灣樂壇60年，原定下周抵台演出的美國波士頓交響樂團因應武漢肺炎疫情決定取消亞洲巡演，主辦單位牛耳藝術將於31日中午公布退票後續。

這也是在台灣表演藝術受到武漢肺炎疫情影響取消演出的第一例，目前包括台灣國際藝術節等國外團隊是否能夠如期訪台，也都在密切聯繫當中。

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美國百年名團波士頓交響樂團在官網上公布，在音樂總監尼爾森率領之下，原本將於2月6日至16日與樂團一起進行東亞（首爾，台北，上海和香港）四城巡迴演出，由於武漢肺炎疫情變化，經過審慎評估之後，決定取消波士頓交響樂團在這四城的巡演。

波士頓交響樂團總裁馬克表示，樂團包括尼爾森都相當失望，「因為我們無法為首爾，台北，香港和上海的聽眾演出。」

雖然這是波士頓交響樂團與尼爾森第一次到首爾巡演，也是相隔60年盼望已久能夠回到台北與香港演出，但由於疫情病毒傳播速度加劇，這也迫使樂團認真考慮進行巡迴演出的可行性。

馬克表示，樂團團員健康因素始終是考量最重要關鍵，雖然首爾，台北和香港的演出受到疫情影響相對上海來說要小很多，但因仍不清楚在未來幾週，是否有各種影響，樂團已經作了取消演出的決定。

台灣主辦單位牛耳藝術表示，幾經溝通交涉，但仍無法讓樂團回心轉意，樂團也表示會討論日後來台灣巡演的可行性，但目前仍無法決定。對於波士頓交響樂團取消亞洲巡演後續退票等相關事宜，將於31日中午公布。（編輯：徐崇哲）

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