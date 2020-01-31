超冷！大溪永福測站入夜3.9度 創今年平地低溫紀錄

桃園市大溪永福測站入夜測得3.9度，創今年平地低溫紀錄。（擷取自取中央氣象局網站）

2020-01-31 00:09:56

〔記者李容萍／桃園報導〕寒流入夜繼續發威，中央氣象局針對今日前100名平地低溫（此處平地指海拔高度小於等於200公尺）資料最新觀測，30日晚上10點50分，桃園市大溪區永福測站、即永福國小的測站測得3.9度低溫，再創今年平地低溫紀錄，提醒民眾出門要注意保暖。

對此，有大溪居民晚上在臉書PO文詢問，「這是指我正在住的大溪嗎？」立即引起網友感同身受，紛紛留言直喊「真冷」、「超冷」，還有人說「難怪有南部鄉親特別打探…大溪真的有這麼冷嗎？」

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另外，同樣是桃園市的楊梅區金龍里茶改場測站則是測得5.3度，佔今日平地低溫暫排第7名。

氣象局表示，受寒流影響，30日至2月1日各地氣溫明顯偏低，夜晚至清晨有10度以下氣溫發生的機率。30日晚至31日上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、街友及弱勢族群避寒措施。

此外，冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

桃園市大溪老街入夜「冷吱吱」。（黃姓讀者提供）

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