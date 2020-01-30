為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「青春痘」消不了？ 醫師：小心蟲蟲入侵

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊說，如果痤瘡反覆發作，小心不只是「青春痘」。（記者王捷翻攝）

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊說，如果痤瘡反覆發作，小心不只是「青春痘」。（記者王捷翻攝）

2020-01-30 19:56:00

〔記者王捷／台南報導〕青春痘又稱為痤瘡、面皰或毛囊炎，一般來說，有抗生素的外用藥膏可治療痤瘡，但是奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊說，如果痤瘡反覆發作，小心不只是「青春痘」，例如，皮膚蠕形蟎蟲毛囊炎，是蟎蟲導致，雖然每個人身上都有這類蟎蟲，部分酒槽膚質的患者蟎蟲特別多，需要經由皮膚科醫師來做鑑別診斷，有正確的診斷才能對症下藥，治療這些不同原因所以引起的皮膚疾病。

青春痘雖然常見，但是除了一般的痤瘡以外，還有少部分的人是因為內分泌問題、遺傳性疾病、藥物使用、環境暴露或不適當的化妝品使用等等，臨床上也有一些皮膚疾病的表現會讓人誤以為是青春痘，像是丘疹膿皰型酒糟、皮膚蠕形蟎蟲毛囊炎、糠秕孢子菌性毛囊炎、結節性硬化症、顏面播散性粟粒性狼瘡等，如果反覆復發，或是擦了含有抗生素的藥膏仍不會好，建議民眾要就醫檢查。

網路傳言貼撒隆巴斯、痘痘貼可以治療痘痘，但鄭百珊建議，治療有可使用外用藥膏或合併口服藥物，可使用含抗生素、過氧化苯甲醯、外用A酸、杜鵑花酸 、硫磺。口服藥物則包含抗生素、A酸及賀爾蒙療法。需要注意的是，女性服用四環黴素衍生物抗生素或口服A酸均需避孕，因為口服A酸可能導致畸胎，所以女性需停藥一個月後才能懷孕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
綠豆粉敷臉可抗痘？食藥署：小心過度刺激反更糟
2019-11-18 14:50

綠豆粉敷臉可抗痘？食藥署：小心過度刺激反更糟
青春痘用針刺破 感染惡化腫如小籠包
2019-10-03 17:12

青春痘用針刺破 感染惡化腫如小籠包
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
妙齡女用痘痘貼想遮醜 竟惡化成囊腫型青春痘
2019-08-19 19:51

妙齡女用痘痘貼想遮醜 竟惡化成囊腫型青春痘
多洗臉可防青春痘？皮膚科醫生這麼說
2019-05-15 19:47

多洗臉可防青春痘？皮膚科醫生這麼說
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
造成青春痘的細菌竟可治氣喘 中研院新研究登國際期刊
2019-04-25 11:00

造成青春痘的細菌竟可治氣喘 中研院新研究登國際期刊
青春不留疤！ 痘痘是「慢性病」別輕忽
2019-04-13 06:00

青春不留疤！ 痘痘是「慢性病」別輕忽
生活今日熱門
2020-01-30 06:43

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020-01-30 07:55

彰化奇觀！4個月接連發生「三亂」

2020-01-29 20:15

武漢肺炎》彰化口罩工廠被搬空 口罩之亂明暫停一天

2020-01-30 17:29

武漢肺炎》新增1例本土病例！被武漢返台老公傳染

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播