「青春痘」消不了？ 醫師：小心蟲蟲入侵

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊說，如果痤瘡反覆發作，小心不只是「青春痘」。（記者王捷翻攝）

2020-01-30 19:56:00

〔記者王捷／台南報導〕青春痘又稱為痤瘡、面皰或毛囊炎，一般來說，有抗生素的外用藥膏可治療痤瘡，但是奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊說，如果痤瘡反覆發作，小心不只是「青春痘」，例如，皮膚蠕形蟎蟲毛囊炎，是蟎蟲導致，雖然每個人身上都有這類蟎蟲，部分酒槽膚質的患者蟎蟲特別多，需要經由皮膚科醫師來做鑑別診斷，有正確的診斷才能對症下藥，治療這些不同原因所以引起的皮膚疾病。

青春痘雖然常見，但是除了一般的痤瘡以外，還有少部分的人是因為內分泌問題、遺傳性疾病、藥物使用、環境暴露或不適當的化妝品使用等等，臨床上也有一些皮膚疾病的表現會讓人誤以為是青春痘，像是丘疹膿皰型酒糟、皮膚蠕形蟎蟲毛囊炎、糠秕孢子菌性毛囊炎、結節性硬化症、顏面播散性粟粒性狼瘡等，如果反覆復發，或是擦了含有抗生素的藥膏仍不會好，建議民眾要就醫檢查。

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網路傳言貼撒隆巴斯、痘痘貼可以治療痘痘，但鄭百珊建議，治療有可使用外用藥膏或合併口服藥物，可使用含抗生素、過氧化苯甲醯、外用A酸、杜鵑花酸 、硫磺。口服藥物則包含抗生素、A酸及賀爾蒙療法。需要注意的是，女性服用四環黴素衍生物抗生素或口服A酸均需避孕，因為口服A酸可能導致畸胎，所以女性需停藥一個月後才能懷孕。

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