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武漢肺炎》本土第2例！傳給太太 台商老公當初竟未檢出

武漢肺炎疫情延燒，今天大年初六開工日團拜，不少人都戴著口罩。（記者王藝菘攝）

武漢肺炎疫情延燒，今天大年初六開工日團拜，不少人都戴著口罩。（記者王藝菘攝）

2020-01-30 18:47:41

兩例本土感染都在家庭內感染

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情中心30日傍晚宣布新增一例本土感染案例，年約40多歲的婦女被從武漢回國的台商老公傳染；但台商老公當時發病就醫時沒有發燒，因此沒被懷疑感染武漢肺炎。

指揮中心表示，新病例婦女的老公本月12日從武漢回台灣，22日發病，有咳嗽等輕微的症狀，就醫後因沒有發燒等症狀，醫師當時判定只是感冒。

不過，疑似因台商親密接觸而將病毒傳染給老婆，使她在27日發病、28日就診，今天確診感染武漢肺炎。

緊急修正！有旅遊史及簡單症狀也要通報

為何當時沒發覺武漢返台台商有感染武漢肺炎？指揮中心指揮官、衛福部長陳時中說，當時因要通報的條件比較多，比如說要有發燒等嚴重症狀才要通報，但過幾天就得知可能有症狀很輕微的感染者，因此已把通報條件放寬很多，「只要有旅遊史、簡單症狀出現，就會通報，像台商老公這類案例已經不會再被漏掉了」。

陳時中說，這起病例也算是家庭內感染，有明確來源和感染者，因此仍不歸類為社區感染，仍算是家庭內感染，因此防疫維持二級開設。

對於這名武漢返台台商在沒被隔離期間接觸者、同居者，指揮中心初步調查應有十人左右，目前他們都沒有相關病症，也認為這應該是要長時間且親密接觸才會被傳染。

中衛醫材年節加班，正式上班日後恢生產線，口罩日產60萬片以上。（中衛提供）

中衛醫材年節加班，正式上班日後恢生產線，口罩日產60萬片以上。（中衛提供）

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