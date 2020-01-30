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武漢肺炎》交通部：2月1日起調整小三通航班數、班表

疾管署金門辦事處於小三通設立的發燒篩檢站。（資料照，記者吳正庭攝）

疾管署金門辦事處於小三通設立的發燒篩檢站。（資料照，記者吳正庭攝）

2020-01-30 16:40:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為因應中國武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心日前對中國籍人士來台採取限制措施，全面暫緩中國籍人士以小三通事由至金門、馬祖、澎湖等離島地區，實施以來金門小三通的金廈航線及金泉航線旅客量均已下降。交通部航港局今宣布，自2月1日起將調整航班數量及時刻表，後續將視航線營運狀況適時調整因應。

航港局說明，經與金門縣政府、航商及中國廈門水運管理部門協商，已獲致共識，航班數量及時刻表異動如下：

「金門-廈門」航線調整為每日8班，上午10時30分、12時、下午1時30分及3時由金門及廈門雙方碼頭發航對開。

「金門-泉州」航線調整為每日2班，上午11時10分由泉州開往金門、下午1點40分由金門開往泉州。倘有大量旅客無法順利搭船時，則啟動臨時性加班船之機制以為因應。

航港局表示，已請兩岸航商於營業場所、售票處以顯著方式（或刊登於媒體、網站）公告周知，並務必通知到每位已訂位的旅客，且退票不得收取手續費，妥善處理運務，航港局呼籲各位旅客於出發前密切注意航班異動訊息，可至交通部航港局官網（https://www.motcmpb.gov.tw/Information?siteId=1&nodeId=543）查詢。

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