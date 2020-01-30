武漢肺炎》我不是金芭黎「護國舞小姐」！女網紅怒提告

陳女在臉書留言，強調已提告。（擷圖自陳女臉書）

2020-01-30 15:17:54

〔記者許國楨／台中報導〕高雄一名台商過年前返台，隱匿感染武漢肺炎病情又跑到舞廳，當時陪坐的舞小姐因通報相關單位被網友稱為「護國舞小姐」，還有不少照片網路瘋傳，但這些照片卻是張冠李戴盜圖轉PO，本尊陳小姐為此在臉書出面闢謠，強調已收集資料提告絕不寬待亂散播不實言論者！台中警方今天證實，已受理偵辦中。

中央流行疫情指揮中心24日公布第2例武漢肺炎確診個案，是1名年約50歲男性台商，其中還特別提到男台商於1月22日返台後曾去高雄市金芭黎舞廳，且全程沒有戴口罩，當時陪坐的舞小姐「小秋」事後身體不適，察覺症狀後逼問男台商，才發現對方先前對防疫人員隱瞞活動史通報相關單位，及時堵住防疫漏洞。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，有網友大讚小秋是「護國女英雄」或「護國舞小姐」，隨後在PTT、臉書、Line群組上更瘋傳小秋照片的截圖，前一段文字寫道「各位同仁，衛生局已公佈小秋小姐篩檢屬陰性正常，電視也已播她無感染請放心……」，接著是一張美照及許多生活照，經證實卻是盜用一名陳姓女網紅的照片。

據了解，這段line對話截圖的正面照，背景雖很像酒店，但實際上是陳女去年7月朋友幫她在KTV慶生時拍的影片，讓她不但難以跟家人解釋，甚至還收到私訊騷擾令她不堪其擾，她氣得決定提告並在臉書留言，同時附上報案三聯單稱，針對網路流傳有不知名賴群組流出的不實言論散播到各個各大公眾平台，已到警察局報案提出妨害名譽告訴。

同時也針對ptt、fb社團散布的資訊備案存證以及從賴群組流出此資訊者提告，如還有人再未經查實轉發此資訊一律截圖存證提告，絕不寬待亂散播不實言論者；台中市第一分局今天也證實，的確已受理報案，將依法進行後續偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法