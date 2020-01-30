初一夢到「阿伯」說一句話 她連擲13聖筊贏得轎車！

黃梅如以13個聖筊贏得2000CC轎車。（記者蔡宗勳攝）

2020-01-30 11:52:24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉港口宮舉辦轎車聖杯評比，由家住嘉義縣水上鄉的黃梅如在大年初二以連續13個聖筊贏得2000CC高級轎車。

黃梅如表示，這是連續第二年到港口宮參賽，去年連一個聖筊都沒有，今年大年初一晚上睡覺做夢，夢到一位阿伯跟她說「妳很有福氣」，結果添1000元香油錢，只有一次機會就連擲13個聖筊，真的很幸運，等待最後結果的這幾天，興奮到睡不著。

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嘉義縣東石鄉港口宮連續16年春節舉辦擲筊博轎車、金媽祖活動，今年援例從大年初一到初五登場，5天期間每天送1尊市價6萬元的金媽祖，另統計擲出最多聖筊參賽者，可獲得轎車等大獎。

5天共計2870名信眾參賽，每人添1000元香油錢就可以參賽一次，比賽結束，今天上午頒獎，女信徒黃梅如年初二連博13個聖筊，贏得價值80萬元的2000CC轎車；另位女信徒包雅朱年初四連博10個聖筊，獲60萬元1500CC轎車。

上午頒獎前，3名同樣博9個聖筊信眾，再度在廟前擲筊處PK決賽，最終曾姓、何姓與沈姓信眾分獲155CC、125CC、110CC機車，8個聖筊者經PK決賽，莊姓、鄭姓信徒獲得液晶電視，另6位各得1600元紅包的安慰獎。

黃梅如以13個聖筊贏得2000CC轎車，接受港口宮主任委員張萬傳的祝福。（記者蔡宗勳攝）

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