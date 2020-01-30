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20縣市低溫特報 雙北等12縣市嚴防6度以下低溫

入冬首波寒流來勢洶洶，中央氣象局稍早發布低溫特報，全台20縣市都亮起低溫燈號。（記者王藝菘攝）

入冬首波寒流來勢洶洶，中央氣象局稍早發布低溫特報，全台20縣市都亮起低溫燈號。（記者王藝菘攝）

2020-01-30 10:45:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入冬首波寒流來勢洶洶，中央氣象局稍早發布低溫特報，全台20縣市都亮起低溫燈號，今起到週六都有機會出現10度以下低溫；其中，雙北、桃竹苗、中彰投等12縣市都亮起非常寒冷的橙色燈號。

氣象局預估，今起到下週日清晨前是這波寒流影響最劇烈的時候，各地清晨、夜裡都有機會出現10度以下低溫。

氣象局稍早針對北北基、桃竹苗、中彰投、宜花東、雲嘉南、高屏、金門等20縣市發布低溫燈號，上述地區受寒流影響，30日至2月1日各地氣溫明顯偏低，夜晚至清晨有10度以下氣溫發生的機率。

其中，雙北、桃竹苗、中彰投、雲嘉及花蓮縣更是亮起橙色燈號，表示非常寒冷，氣象局說，今晚到明天上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

氣象局提醒民眾加強保暖外，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。此外，冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

入冬首波寒流來勢洶洶，中央氣象局稍早發布低溫特報，全台20縣市都亮起低溫燈號。（記者蕭玗欣翻攝）

入冬首波寒流來勢洶洶，中央氣象局稍早發布低溫特報，全台20縣市都亮起低溫燈號。（記者蕭玗欣翻攝）

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