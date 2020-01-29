武漢肺炎》假期結束 嘉市府明研商學校防疫

春節假期將結束，嘉義市政府向市民宣導各項防疫措施。（嘉義市政府提供）（記者林宜樟攝）

2020-01-29 20:11:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕春節連續假期即將結束，1月30日起開始上班，為因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情，嘉義市政府第一線與民眾接觸的櫃台員工將戴口罩，市府也將在1月30日召開會議，研商學校防疫事宜，並籲請民眾配合，一起共同防疫。

嘉義市府表示，已通知市府員工共同做好防疫準備措施，與民眾接觸較多的櫃台員工應帶口罩，或者非櫃台員工若有呼吸道症狀則必須戴口罩上班，發燒或不舒服建議請假休息；若發現洽公民眾有呼吸道症狀，會主動提醒民眾戴上口罩，並在入口處提供乾洗手。

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嘉義市長黃敏惠呼籲，請市民配合共同防疫，拱手不握手、勤洗手，在正確的時機以正確方式配戴口罩。嘉義市衛生局表示，在疫情期間為減少接觸和減少傳播，需保持基本的手部和呼吸道衛生，儘可能避免與任何表現出有呼吸道疾病症狀（如咳嗽和打噴嚏等）的人密切接觸，避免去人多擁擠不通風的公共場所或進出醫院探視，改以其他通訊方式聯繫。

嘉義市府教育處長林立生表示，已通知各級學校做好校園消毒工作，備齊防疫物品，在年前已請各校確實掌握師生進出大陸疫情流行地區情況並每日回報進出人員，請學校透過多元管道宣導正確防疫觀念。

為避免疫情資訊誤傳造成民眾恐慌，請學校轉知師生切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法相關規定。

林立生指出，明天（1月30日）會決定有關寒假期間育樂營和相關輔導課程是否停課，後續將視疫情狀況並召集各校校長與校護開會，針對開學前進出校園者也必須消毒及配戴口罩防護。

針對私立幼兒園會比一般公立較早上課一事，則請各園做好校園消毒工作，並訂出體溫檢測相關措施，務必做到校園防疫零漏洞的高標準。

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