北大武山未再降雪 殘雪正在減少

北大武山殘雪逐漸消融。（屏東林管理處提供）

2020-01-29 15:42:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣五嶽名山中的南嶽「北大武山」時隔15年，在昨天（28日）降下瑞雪，山友驚喜不已，本來預估今天（29日）還有機會，不過由於水氣不夠，未再飄雪，殘雪也逐漸減少中，林務局屏東林管處呼籲，殘雪開始硬化，想前往的山友裝備務必齊全，最好帶著冰爪。

北大武山登山步道殘雪。（屏東林管處提供）

標高3092公尺的北大武山，昨天喜傳久逢的雪訊後，令山友興奮不已，有幸在山頭遇雪者，直呼「太幸運了」，也有山友立刻準備上山追雪；不過，可惜的是今天（29日）因為水氣不足，至下午還未再降雪。

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北大武山登山步道還有殘雪。（屏東林管處提供）

屏東林管處管理人員今天上午巡查，發現7.4K稜線上開始，還有殘雪一路到9K三角點，但因水氣不夠殘雪逐漸減少中；林管處呼籲，北大武來回24K需要有強大體能，才足以應付，現在天寒地凍，更會影響體能的表現，應帶足夠亮的頭燈、防寒衣物，採洋蔥式穿法，最內層保暖透氣貼身、中層刷毛保暖衣，並帶防風外套及防雨衣，在停留時候穿著。

遠眺北大武山區可見殘雪。（屏東林管理處提供）

屏東林管處也表示，昨夜殘雪開始硬化，下坡時斜坡樹根石頭都很滑，若有簡易冰爪可帶著，下山時可派上用場， 接下來幾天冷度夠可是濕度不夠，殘雪增加的機率不是太高，但至少殘雪還是可以欣賞，要賞雪的山友，請在這1、2天進行，但務必裝備齊全、慎密規畫行程，小心安全至上；雪訊與山區天候路況，會透過臉書社團「屏東林區管理處北大武山資訊站」發佈。

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