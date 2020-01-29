為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北大武山未再降雪 殘雪正在減少

北大武山殘雪逐漸消融。（屏東林管理處提供）

北大武山殘雪逐漸消融。（屏東林管理處提供）

2020-01-29 15:42:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣五嶽名山中的南嶽「北大武山」時隔15年，在昨天（28日）降下瑞雪，山友驚喜不已，本來預估今天（29日）還有機會，不過由於水氣不夠，未再飄雪，殘雪也逐漸減少中，林務局屏東林管處呼籲，殘雪開始硬化，想前往的山友裝備務必齊全，最好帶著冰爪。

北大武山登山步道殘雪。（屏東林管處提供）

北大武山登山步道殘雪。（屏東林管處提供）

標高3092公尺的北大武山，昨天喜傳久逢的雪訊後，令山友興奮不已，有幸在山頭遇雪者，直呼「太幸運了」，也有山友立刻準備上山追雪；不過，可惜的是今天（29日）因為水氣不足，至下午還未再降雪。

北大武山登山步道還有殘雪。（屏東林管處提供）

北大武山登山步道還有殘雪。（屏東林管處提供）

屏東林管處管理人員今天上午巡查，發現7.4K稜線上開始，還有殘雪一路到9K三角點，但因水氣不夠殘雪逐漸減少中；林管處呼籲，北大武來回24K需要有強大體能，才足以應付，現在天寒地凍，更會影響體能的表現，應帶足夠亮的頭燈、防寒衣物，採洋蔥式穿法，最內層保暖透氣貼身、中層刷毛保暖衣，並帶防風外套及防雨衣，在停留時候穿著。

遠眺北大武山區可見殘雪。（屏東林管理處提供）

遠眺北大武山區可見殘雪。（屏東林管理處提供）

屏東林管處也表示，昨夜殘雪開始硬化，下坡時斜坡樹根石頭都很滑，若有簡易冰爪可帶著，下山時可派上用場， 接下來幾天冷度夠可是濕度不夠，殘雪增加的機率不是太高，但至少殘雪還是可以欣賞，要賞雪的山友，請在這1、2天進行，但務必裝備齊全、慎密規畫行程，小心安全至上；雪訊與山區天候路況，會透過臉書社團「屏東林區管理處北大武山資訊站」發佈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
追雪湧車潮！玉山積雪達30公分、合歡山路面結冰
2020-01-29 10:00

追雪湧車潮！玉山積雪達30公分、合歡山路面結冰
北大武山下雪、櫻木花道車潮多 遊客注意交管
2020-01-29 09:08

北大武山下雪、櫻木花道車潮多 遊客注意交管
金鼠迎新 高雄燈會藝術節歡喜登場

金鼠迎新 高雄燈會藝術節歡喜登場
低溫延續至週六 今白天降至10度
2020-01-29 05:30

低溫延續至週六 今白天降至10度
生活今日熱門
2020-01-28 21:56

武漢肺炎》彰化確診2病例 夫妻共接觸36人 影片

2020-01-28 20:35

武漢肺炎》台灣出現首起本土病例！ 居家隔離者明起電子監控

2020-01-28 19:32

武漢肺炎》恐有新發展！疫情指揮中心20:00緊急開記者會

2020-01-28 18:26

霸王級寒流都沒下雪！ 屏東北大武山睽違15年降新年瑞雪

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播