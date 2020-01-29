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年服務564件、離職率41％ 北市府長照計畫曾經太血汗

長照示意圖。（資料照）

長照示意圖。（資料照）

2020-01-29 15:28:28

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市政府衛生局辦理長期照顧整合計畫，經審計部台北市審計處查核發現，2015至2017年間，每位管理專員平均年服務量逐年攀升，均超過300件的建議合理數，其中2017年更高達564件，長期負荷過重；此外，管理專員的離職率也從17%上升至41%；經審計機關促請檢討改善，目前照顧管理人力已優於標準，提升服務品質及效率

審計部指出，北市府為了擴大長照計畫服務對象，配合中央大溫暖社會福利套案的旗艦計畫，擬訂北市府長照整合第一期計畫，由衛生局主政。

然而，台北市審計處於2017年10月查核發現，北市衛生局於2015至2017年度辦理長照整合計畫，台北市各區長照管理中心各年度共配置28至33位長照管理專員，每位管理專員平均年服務量分別為362件、382件、564件，均超過行政院2013年長照人力資源盤點所建議的合理數300件，長期個案服務量負荷過重。

此外，管理專員離職率也從2015年度的17.10%，上升至2017年度的41.00％，不利服務品質與效率，審計部遂於2017年12月函請北市府衛生局檢討改善。

審計部表示，經台北市審計處追蹤改善情形，衛生局已檢討提升照顧管理專員人員進用率，並提高照顧管理專員薪資待遇、改善工作環境，及訂定公出彈性上下班機制等措施。

經統計，截至去年10月止，照顧管理人力已增為84人，較2017年度的33人增加51人，離職率也從2017年度的41.00%降為29.10％，照顧管理專員每人每年服務量由564件降為257件，已優於行政院建議的合理工作量，有效提升長照的服務品質，及降低長照管理專員的工作負荷。

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