武漢肺炎》蘇貞昌：「嚴管嚴辦」直至疫情解決

武漢肺炎全球延燒，行政院長蘇貞昌今日至「中央流行疫情指揮中心」開會當場指示，各相關部會應加強檢視管制措施有無落實，不能讓病人到處趴趴走，若管制不確實，立刻依「傳染病防治法」嚴管嚴辦。（記者陳鈺馥翻攝）

2020-01-29 14:55:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎全球持續延燒，行政院長蘇貞昌今日大年初五至「中央流行疫情指揮中心」開會指示，各相關部會應加強檢視管制措施有無落實，不能讓病人到處趴趴走，若管制不確實，立刻依「傳染病防治法」嚴管嚴辦，「這才像個政府，這才是會做事！」

蘇揆強調，人民也希望看到政府幫他管制，絕對不會說你管他、辦他，反而認為政府管太多，不會這樣想。這時候就是「嚴管嚴辦」，立刻管、立刻辦，這一點希望法務部、警政署及地方政府衛生局毫不客氣。

請繼續往下閱讀...

蘇揆表示，如果有人想要藉機發災難財，如果還有要藉機大量買口罩要去送的，相關海關、公平會、消保會等單位都要立刻拿出辦法來，「不然我們還像個政府嗎？連個海關都守不住，把關都守不住，這些都必須做好。」

蘇揆提醒，接下來各部會要把主政責任所在做好，將該盤點、該做的、該檢討做好，只能更加油，不能更退縮，必須全程緊盯，直至武漢肺炎疫情解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法