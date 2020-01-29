為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南鹿耳門天后宮 跋出四季籤屬「中平」

台南鹿耳門天后宮跋出的四季籤屬於中平籤。（記者王姝琇攝）

台南鹿耳門天后宮跋出的四季籤屬於中平籤。（記者王姝琇攝）

2020-01-29 13:47:22

〔記者王姝琇／台南報導〕台南鹿耳門天后宮今舉辦「跋四季籤」活動，預測今年四季時序的運轉時勢，以做行事之參考；整體跋出的四季籤屬中平籤，顯示出春有困就面對，夏定心等待來季，中秋為好時機，冬得保守坐穩！廟方表示，各地所跋籤詩不盡相同，信或不信自在人心，雖為庶民行事之參考，亦可為當政者斟酌。

鹿耳門天后宮逢農曆大年初五按往例舉辦「跋四季籤」，今年由台南市警三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台南店經理許俊明和奇益企業董事長邱建興4人，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官，一早現場就擠滿人潮關心跋籤結果，每當定籤完畢，即有熱情民眾就地解籤或取回做為行事參考。

今年鹿耳門天后宮跋出之四季籤屬中平籤，鹿耳門媽欽定籤詩內容如下：

春－癸卯第56籤，屬金利在秋天宜其西方；楊戩得病在西軒

「病中若得苦心勞，到底完全總未遭；去後不須回頭問，心中事務盡消磨。」

夏－壬子第49籤，屬木利在春天宜其東方；蘇小妹答佛印

「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍；暗中終得明消息，君爾何須問重重。」

秋－甲午第4籤，屬金利在秋天宜其西方；盧龍王次子招親

「風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」

冬－戊申第29籤：屬土利在四季四方皆宜，古城會關公斬蔡陽

「枯木可惜未逢春，如今反在暗中藏；寬心且守風霜退，還君依舊作乾坤。」

台南鹿耳門天后宮於大年初五，由春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官進行「跋四季籤」。（記者王姝琇攝）

台南鹿耳門天后宮於大年初五，由春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官進行「跋四季籤」。（記者王姝琇攝）

台南鹿耳門天后宮於大年初五，由春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官進行「跋四季籤」。（記者王姝琇攝）

台南鹿耳門天后宮於大年初五，由春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官進行「跋四季籤」。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中樂成宮國運籤「中上」 選後漸趨平靜、各行回歸本位
2020-01-28 15:39

台中樂成宮國運籤「中上」 選後漸趨平靜、各行回歸本位
新港奉天宮抽國運中籤 籲藍綠勿惡鬥、和諧賺大錢
2020-01-28 10:36

新港奉天宮抽國運中籤 籲藍綠勿惡鬥、和諧賺大錢
金鼠迎新 高雄燈會藝術節歡喜登場

金鼠迎新 高雄燈會藝術節歡喜登場
北港朝天宮抽公籤 暗示今年氣候不可小覷
2020-01-28 09:38

北港朝天宮抽公籤 暗示今年氣候不可小覷
祈求媽祖擲筊27次！西螺福興宮抽出國運籤籲化解對立
2020-01-28 07:08

祈求媽祖擲筊27次！西螺福興宮抽出國運籤籲化解對立
抽國運籤是「中華舊俗」？ 顏擇雅：是台灣自由民主新創
2020-01-26 19:07

抽國運籤是「中華舊俗」？ 顏擇雅：是台灣自由民主新創
花蓮勝安宮抽出國運籤 丁巳籤「貴人相助」
2020-01-26 12:52

花蓮勝安宮抽出國運籤 丁巳籤「貴人相助」
鹿耳門天后宮跋出四季籤 媽祖提醒這3季「凡事謹慎」
2019-02-09 17:05

鹿耳門天后宮跋出四季籤 媽祖提醒這3季「凡事謹慎」
生活今日熱門
2020-01-28 21:56

武漢肺炎》彰化確診2病例 夫妻共接觸36人 影片

2020-01-28 20:35

武漢肺炎》台灣出現首起本土病例！ 居家隔離者明起電子監控

2020-01-28 15:03

武漢肺炎》連續3天每日釋出6百萬片口罩 指揮中心：每人限購3個

2020-01-28 19:32

武漢肺炎》恐有新發展！疫情指揮中心20:00緊急開記者會

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播