台南鹿耳門天后宮 跋出四季籤屬「中平」

台南鹿耳門天后宮跋出的四季籤屬於中平籤。（記者王姝琇攝）

2020-01-29 13:47:22

〔記者王姝琇／台南報導〕台南鹿耳門天后宮今舉辦「跋四季籤」活動，預測今年四季時序的運轉時勢，以做行事之參考；整體跋出的四季籤屬中平籤，顯示出春有困就面對，夏定心等待來季，中秋為好時機，冬得保守坐穩！廟方表示，各地所跋籤詩不盡相同，信或不信自在人心，雖為庶民行事之參考，亦可為當政者斟酌。

鹿耳門天后宮逢農曆大年初五按往例舉辦「跋四季籤」，今年由台南市警三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台南店經理許俊明和奇益企業董事長邱建興4人，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官，一早現場就擠滿人潮關心跋籤結果，每當定籤完畢，即有熱情民眾就地解籤或取回做為行事參考。

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今年鹿耳門天后宮跋出之四季籤屬中平籤，鹿耳門媽欽定籤詩內容如下：

春－癸卯第56籤，屬金利在秋天宜其西方；楊戩得病在西軒

「病中若得苦心勞，到底完全總未遭；去後不須回頭問，心中事務盡消磨。」

夏－壬子第49籤，屬木利在春天宜其東方；蘇小妹答佛印

「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍；暗中終得明消息，君爾何須問重重。」

秋－甲午第4籤，屬金利在秋天宜其西方；盧龍王次子招親

「風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」

冬－戊申第29籤：屬土利在四季四方皆宜，古城會關公斬蔡陽

「枯木可惜未逢春，如今反在暗中藏；寬心且守風霜退，還君依舊作乾坤。」

台南鹿耳門天后宮於大年初五，由春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官進行「跋四季籤」。（記者王姝琇攝）

台南鹿耳門天后宮於大年初五，由春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官進行「跋四季籤」。（記者王姝琇攝）

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