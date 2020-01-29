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5+2創新產業需技術人才 教育部4年投30億培育上萬人

中國科技大學獲教育部補助推動「建築智慧化技術菁英訓練基地建置計畫」，培育專業技術人才。（教育部提供）

中國科技大學獲教育部補助推動「建築智慧化技術菁英訓練基地建置計畫」，培育專業技術人才。（教育部提供）

2020-01-29 10:57:49

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部和產業界聯手打造台灣未來的資通訊人才，培育5+2創新產業所需技術人才，從107到110年共4年投入30億元，推動「優化技職校院實作環境計畫」，針對農業、機械（含智慧機械、國防）、電子電機（含循環經濟、綠能科技）等領域，補助73所技專校院，建置122處實作場域，迄今培育1萬7千多人，109年計畫亦持續推動之中。

技職司科長陳映璇科長說明，政府近年積極培育資通訊人才，其中物聯網（Internet of Things, IoT）技術應用多元，從個人生活、醫療保健、零售、生產製造、交通運輸、安全監控、家庭娛樂、運動休閒、能源管理等皆涵蓋其中。

教育部鼓勵學校將IoT技術概念融入各系所培育課程中，例如國立台北科技大學與義隆電子、友達光電公司合作，推動「智慧聯網技術與應用實作環境優化計畫」，在感知、網路與平台、雲端智慧的基礎技術上，運用IoT物聯網設備建構智慧校園，並整合電機、電子、資工、光電四系所課程，規劃一系列資通訊、行動寬頻、物聯網、雲端計算等智慧聯網技術與應用課程。

國立勤益科技大學整合校內電資學院、管理學院與工程學院，並與金屬工業研究發展中心、工業技術研究院及資訊工業策進會合作，推動「基於工業4.0之智慧製造跨院系實作場域建置」計畫，以智慧機械人才為培育核心，並依循業界生產模式，導入工業4.0智慧化、無人化、資訊化等特性，培育學生具備物聯網系統、機電整合、智慧控制器應用、大數據分析、雲端智慧機械、數位內容及資料設計與規劃能力。

龍華科技大學與鄰近桃園市林口工業區多家廠商合作，針對工業物聯網、智慧機器人、資訊安全、智慧商業、VR/AR學習等主題開設「智慧物聯網應用學程」，培育學生具自行架構設備聯網、整合雲端系統、建置智慧生活系統、巨量資料分析能力。

中國科技大學土木與防災設計系推動「『建築智慧化技術』菁英訓練基地建置計畫」，以防災節能、建築機電、智慧設施及維運管理等項目為培育核心，學生活用IoT技術於建築物及居家生活中，透過資通訊網路科技提供各項智慧化服務，善用物聯網感測科技與自動化設備，提升永續節能、安全防災與設施管理的效能。

教育部表示，109年仍將以產業能力需求為核心培育專業技術人才，結合課程、實作、產業資源、考照與就業輔導等機制，為技專校院學生建立一貫專業人才培育規劃，「為學生找到未來、讓工作找到人才」。

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