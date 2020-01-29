北大武山下雪、櫻木花道車潮多 遊客注意交管

谷川大橋祭交管。（三工處提供）

2020-01-29 09:08:55

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東霧台鄉的北大武山下雪，鄉公所舉辦櫻花祭持續到3月1日，不過當地僅有台24線的主要幹道，為防車多壅塞，公路總局祭出交管，請用路人注意。

神山部落及霧台部落現都有不少櫻花樹正綻放當中，公路局為營造全年無休、色彩繽紛的「賞花大道」，採計畫分段植栽美化，以吸引遊客目光。

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公路局說，每年1至3月賞櫻、杜鵑及楓紅，4至5月李花、梅花，5至7月野百合花，9至11月台灣欒樹花，11至12月聖誕紅、九重葛、王爺葵及豔紫荊妝點森林，成功締造全省唯一、全年無休且色彩繽紛的「花道」，現在這個時節，正是「櫻木花道」。

屏東最高峰北大武山也位在霧台鄉，昨天下雪，全鄉溫度皆低，隘寮北溪山谷的台24線谷川大橋風勢增強，為避免春節期間大量車潮湧入神山及霧台部落，造成台24線車多壅塞回堵，公路總局與霧台鄉公所及警方配合，初三開始交管，今天是最後一天，請用路人注意。

公路總局第三區養護工程處（簡稱三工處）指出，每日10點到下午2點於谷川部落路段實施小客車輛管制，將導引上山的小客車車輛於谷川大橋下方停車場停放，再搭乘免費接駁車上山賞櫻花。

三工處表示，為提醒遊客行經該路段時依告示及交通指揮人員指揮通行，接駁車營運時段為10點到下午5點，霧台鄉公所將也將視人潮狀況採機動性加開或延長接駁班次，以疏解人潮。

公路總局呼籲，有意安排前往屏東縣霧台鄉走春及賞櫻花遊客請事先作好行程規劃，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 或利用公路總局幸福公路APP查詢，並請隨時收聽廣播訊息，公路總局祝您行車平安。路況查詢電話為「0800-231-035」。

谷川大橋祭交管。（三工處提供）

台24線旁就可見櫻花綻放。（三工處提供）

台24線旁就可見櫻花綻放。（三工處提供）

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