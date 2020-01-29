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武漢肺炎》陳建仁整理懶人包 曝口罩優先順序...一般民眾列第9

副總統陳建仁整理武漢肺炎懶人包，幫助民眾快速了解情況。（圖擷取自陳建仁臉書）

副總統陳建仁整理武漢肺炎懶人包，幫助民眾快速了解情況。（圖擷取自陳建仁臉書）

2020-01-29 10:43:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，為避免國人不必要的恐慌，並讓防疫物資（例如口罩）能夠更有效地用在刀口上，流行病學家、副總統陳建仁在臉書整理武漢肺炎懶人包，幫助民眾快速了解情況。

陳建仁副總統在臉書發文整理，目前武漢肺炎病毒可能存在於3處，包含「確定病例體內」、「潛伏期病例體內」、「受汙染的環境」。其一傳染力最強，其二傳染力較弱，其三若即時妥善消毒清潔，傳染力最低。

另外，他也指出，可能為台灣武漢肺炎潛伏期病例的有4種人，「確定病例的密切接觸者」、「中國湖北省來台者」、「中國其他省市來台者」、「曾接觸過上述二者的台灣人」。其一和其二目前必須居家隔離，電子監控14天，其三必須接受14天的關懷訪視，其四的可能性則最低。

最後，陳建仁副總統表示，暴露到病毒風險越高的民眾，越需要戴口罩，為了讓防疫物資能夠更有效地用在刀口上，建議遵從以下優先順序，「第一線醫護人員及防疫人員」、「確定或潛伏期病例的共同居住者」、「確定或潛伏期病例的經常接觸者」、「公共運輸業員工」、「密閉娛樂場所員工」、「到醫院診療或探病者」、「公共運輸工具的乘客」、「密閉娛樂場所消費者」，最後才是「其餘民眾」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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