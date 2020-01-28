揮毫祝「屏安」！ 潘孟安送福袋助攻 熱博湧入7萬人

潘孟安揮毫贈「屏」、「安」。（記者陳彥廷攝）

2020-01-29 00:14:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大年初四迎財神，屏東縣長潘孟安則是到熱帶農業博覽會發紅包袋，限量2000個一掃而空，潘孟安親自站了一整個小時不間斷的發送，不少民眾還特別摘下口罩要求和潘孟安合照，雖然現場下起雨，但仍不減遊興，最後湧進7萬人次，場面熱鬧。

屏東熱帶農業博覽會從1月18日到2月9日，一大早就下起雨，相較初三的好天氣一早不見人潮銳減，不過，這是潘孟安在當上縣長舉辦熱博後唯一會親自發放自己紅包袋的場子，仍湧進不少人排隊等候排隊。

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潘孟安發放紅包袋及內部包有1塊錢錢母的福袋前，先是和書法達人揮毫寫下「屏」、「安」兩字的春聯，潘孟安雖稱「上次拿毛筆是國中」，但寫起自己的名字「安」仍是有模有樣，和書法家分送「屏」、「安」予1家6口提早前來排隊的民眾，祝福民眾新的一年都能安居樂業，幸福「屏安」。

雖然天公不作美，熱博區內的花海區域為維護安全也全天關閉，但在潘孟安的「助攻」下，民眾也興緻高昂，其它包括彩稻田、全台最大規模地景藝術、長廊及農村再生攤位等設施仍有大批不畏風雨不人潮前來捧場，全天仍湧進突破7.1萬人次，累積至今也達55.5萬人次。

縣府農業處說，全天下雨，直到下午四點才放晴，雨勢也洗除空氣髒污，但已即將要閉園，相當可惜，希望初五也仍維持初三的好天氣，歡迎全台民眾來春節最佳旅遊首選的熱博。

面對武漢肺炎的進逼，屏東也新增疑似案例，不過，潘孟安強調，屏東的疑似病例目前尚無確診病例，民眾不必過度恐慌，但他也向民眾宣導防疫，指戴口罩一定要，強調大家戴口罩是自我健康管理，我們沒有問題，但我們也不希望任何的別人有問題。

潘孟安揮毫寫「安」。（記者陳彥廷攝）

潘孟安揮毫寫「安」。（記者陳彥廷攝）

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