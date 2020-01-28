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台南地牛翻身！嘉義市震度2級 民眾明顯感受到晃動

台南市發生芮氏規模4.1地震，嘉義地區民眾也感到晃動。（擷取自中央氣象局網站）

台南市發生芮氏規模4.1地震，嘉義地區民眾也感到晃動。（擷取自中央氣象局網站）

2020-01-28 18:52:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天下午6點5分，台南市楠西區發生芮氏規模4.1地震，地震深度14.4公里，嘉義縣大埔有3級震度、嘉義市也有2級震度，民眾明顯感受到晃動。

中央氣象局地震報告指出，各地最大震度包括台南市楠西3級、嘉義縣大埔3級；高雄市甲仙、嘉義市、雲林縣草嶺跟斗六市為2級；南投縣信義鄉、彰化縣大城及彰化市、台南市、澎湖縣馬公市均1級。

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